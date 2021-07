PS5, Amazon ha iniziato a dare “accesso prioritario” agli abbonati Prime

Amazon ha iniziato a dare «accesso prioritario» agli abbonati Prime per la vendita di PS5 nel Regno Unito.

Diversamente da accessori come il controller DualSense, la console continua ad essere molto difficile da reperire.

Come riportiamo ad ogni disponibilità, la console torna ciclicamente in vendita ma in Italia non è mai comparsa una limitazione simile.

Un problema, quello della reperibilità, che curiosamente sta riguardando anche PS4, nonostante sia un oggetto molto meno desiderato al confronto.

La notizia dell’accesso prioritario per gli abbonati a Prime arriva da una bullet list aggiornata per l’ultimo arrivo di PS5 su Amazon.

Nella descrizione della console, è stata infatti aggiunta una dicitura sospetta, che recita:

«I clienti Amazon Prime avranno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 14 luglio 2021».

Questa dicitura, come riporta GamesRadar+, è stata esclusiva per il Regno Unito e non è stata avvistata in altri mercati più ampi, tra cui gli Stati Uniti.

Va notato che le PS5 garantite agli abbonati sono andate esaurite ugualmente in fretta e furia, ma si tratta della prima volta in cui su Amazon – il più grande retailer online – vediamo fatta una distinzione del genere.

La mossa potrebbe essere dovuta a due ragioni, con una che non esclude l’altra.

La prima è porre un freno alla questione dei bagarini, che potrebbero non riuscire ad usare bot a causa del paywall e avere un ostacolo in più nella sottoscrizione di un abbonamento, la cui spesa è sì minima ma ha comunque un impatto percentuale sulle loro entrate.

La seconda è, più cinicamente, una spinta agli abbonamenti ad Amazon Prime in un momento storico che – complici le riaperture su scala globale – dovrebbe vedere un calo delle sottoscrizioni rispetto allo scorso anno.

Quel che è certo è che le difficoltà nel reperimento di PS5 dovrebbero durare fino al 2022 e oltre, come ammesso di recente da AMD.

Una questione che, almeno in parte, sta avendo un’influenza (positiva) anche sui prezzi dei videogiochi next-gen.

Ciò non sta diminuendo la popolarità della console, che è appena finita tra le domande di una storica trasmissione televisiva.