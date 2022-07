PS5 a quanto pare ha ottenuto un altro importante traguardo

PS5 è ormai uscita da circa due anni, ma a quanto pare continua a macinare successi, nonostante sia difficile da reperire per via delle poche scorte.

Grazie anche a servizi come PlayStation Plus (potete acquistare l’abbonamento su Amazon), la piattaforma current-gen è comunque ampiamente richiesta, sia in Europa che oltreoceano.

Sony ha infatti annunciato di aver venduto oltre 19 milioni di console dal lancio, un risultato ora bissato da un altro traguardo di una certa rilevanza.

Affiancando i risultati ottenuti da un big come Elden Ring, PS5 ha infatti generato il maggior numero di dollari dalla vendita di una piattaforma di videogiochi negli Stati Uniti nel giugno 2022, come rivelato da NPD Group.

Parlando su Twitter (via PSU), Mat Piscatella di NPD ha anche rivelato che le vendite in dollari di hardware per videogiochi sono diminuite dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, scendendo a 371 milioni di dollari.

Tuttavia, gli introiti di PS5 a giugno 2022 hanno registrato una crescita percentuale a due cifre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Poco sotto, il tweet di Piscatella che conferma i dati rilasciati in queste ore.

US NPD HW – PlayStation 5 generated the highest dollar sales amongst video game hardware platforms in both June and the first half of calendar 2022, while Switch led both time periods in unit sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 15, 2022

Ricordiamo che mesi fa Sony ha inoltre anticipato di aspettarsi molte più PS5 vendute durante il prossimo anno fiscale, dato che lo scorso anno è stato quasi un «flop», non essendo riuscito a raggiungere le previsioni iniziali prefissate dall’azienda.

Ma non solo: stando a quanto reso noto dall’Hardware Analyst Brad Kynch, alcune fonti ritenute affidabili hanno riportato che la produzione di componenti sarebbe finalmente tornata a pieno regime, scongiurando così un’ulteriore crisi di scorte durante le prossime vacanze natalizie.

Ma non solo: nel caso foste invece alla ricerca dei giochi più economici da acquistare su console PlayStation, abbiamo segnalato per voi quali sono i migliori titoli da non lasciarsi sfuggire a meno di 10 euro.

Infine, per chi ama le sorprese, PlayStation Store ha da poco svelato una nuova offerta settimanale, disponibile da adesso per tutti gli utenti PS4 e PS5 (si tratta dell’ultimo big sportivo realizzato dai PS Studios).