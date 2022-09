PS4, nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Oggi, 21 settembre, PlayStation ha ufficialmente annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento esclusivo per console PS4 e PS4 Pro.

In mancanza di nuove scorte di PS5 (potete richiedere un invito su Amazon per acquistarla) sono infatti in molti a continuare a giocare con la classica PlayStation 4.

Di recente, l’aggiornamento 6.0 di PS5 ha in ogni caso portato il supporto alla risoluzione 1440p, ideale per chi preferisce giocare su PS5 tramite un monitor dedicato, oltre a molto altro ancora.

Ora, dopo che alcune settimane fa PS4 e PS4 Pro avevano ricevuto il firmware 10.00, è ora il turno di un nuovo update di sistema da scaricare prima di subito.

Come riportato anche da Mp1st, Sony ha pubblicato oggi il firmware di sistema 10.1 per console PS4, un aggiornamento sicuramente minore che punta anzitutto a migliorare le performance del sistema operativo della console.

A fronte di quanto appena detto, non aspettatevi quindi novità particolarmente rilevanti o di interesse generale, come spesso accade in questi casi.

Nelle note ufficiali diramate da Sony poche ore fa, infatti, si parla di miglioramenti alle prestazioni del sistema, e poco altro (l’installazione è in ogni caso consigliata per chi ancora utilizza PS4 con una certa regolarità).

Come di consueto, il download dell’aggiornamento partirà in automatico una volta collegata la vostra console alla linea Internet di casa.

