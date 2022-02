PS4, giocare senza un controller wireless può causare incidenti… curiosi

PS4 è stata una di quelle console che ha consentito, fin dall’inizio della sua generazione, di giocare con i controller wireless.

Ora è chiaramente una normalità, anzi, e la stranezza è non giocare con controller wireless come i Dualsense, ad esempio.

È curioso che PS4 abbia regalato, per così dire, un bug molto fastidioso che ha segnato l’esistenza dei primi acquirenti di PS5.

Una console che nel 2021 ha fatto numeri da record, ma curiosamente è stata battuta proprio dalla generazione precedente, per un dettaglio molto singolare.

Le nuove iterazioni del DualShock, il pad proprietario delle console PlayStation, è ormai dotato da tantissimo tempo della tecnologia wireless.

Ma, anche per risparmiare qualcosa, esistono ancora (e sono molto vendute) soluzioni a livello di hardware con controller dotati di cavo.

Sono comode per certi versi perché, ad esempio, eliminano la preoccupazione di dover pensare alla durata delle batterie. La contropartita è che, chiaramente, si è limitati alla distanza relativa alla lunghezza del cavo.

Tutti problemi che i videogiocatori conoscono bene, ma ne esistono altri che francamente è difficile potersi aspettare, come ha dimostrato un utente di Reddit.

Se i controller cablati riducono, ad esempio, anche l’input lag in alcune tipologie di videogiochi, il problema è che vi potreste ritrovare a dover gestire dei volatili appesi al cavo.

Non ci credete? Ecco la prova:

Sarebbe interessante capire le dinamiche che hanno portato questi uccelli a posarsi sul cavo, ma per ora rimane uno degli inconvenienti (sicuramente il più curioso) di giocare con questa tipologia di controller.

