Un’esclusiva PS4 mai nata potrebbe tornare in vita, su next-gen

Nel 2013, David Cage di Quantic Dream mostro al mondo un certo The Dark Sorcerer, titolo dal potenziale ai tempi inesplorato di PS4.

Il director e autore di giochi come Detroit Become Human spiegò che si trattava di tech demo realizzata ad arte e mostrata durante la conferenza di Sony all’E3 di quell’anno.

Gli anni passarono e del gioco si perse ogni traccia, tanto che ai recenti TGA 2021 abbiamo assistito alla presentazione del suo nuovo Star Wars Eclipse, firmato proprio Quantic Dream.

Ora, però, sembra ci sia ancora spazio per The Dark Sorcerer, nonostante il progetto potrebbe prendere una direzione piuttosto diversa da quanto immaginato in precedenza.

Un'immagine di David Cage.

Come riportato anche da PSU, sembra infatti che il secondo progetto in cantiere negli uffici di Quantic Dream – ossia Dreamland – è basato proprio sul fantomatico The Dark Sorcerer mostrato nel 2013.

Secondo l’utente Twitter “@accngt”, noto per avere un sacco di conoscenze interne allo sviluppatore francese, Dreamland sarà infatti un gioco “umoristico” sviluppato dallo studio principale della società a Parigi.

Sembra anche che al momento il titolo si trovi in uno stato di sviluppo più avanzato rispetto all’altro titolo di Quantic Dream, ossia Star Wars Eclipse.

Inoltre, Dreamland dovrebbe essere un titolo cross-gen, sebbene l’insider suggerisce che questo dettaglio potrebbe cambiare in corsa.

Ricordiamo che Cage, ai tempi del reveal di ben 9 anni fa, spiegò che.

«Per quanto riguarda The Dark Sorcerer abbiamo deciso di utlizzare sostanzialmente lo stesso engine di Beyond Two Souls e siamo molto curiosi e eccitati di scoprire fino a dove possiamo spingerci. Certe persone sono rimaste davvero impressionate vedendo la qualità grafica di The Dark Sorcerer, ma questo titolo non è che un punto di partenza, rappresenta la minima qualità grafica che ci si può aspettare da un gioco per PS4. Cercheremo di creare qualcosa di impressionante.»

Le voci su Dreamland (titolo non ufficiale) sono emerse all’inizio dell’anno, visto che il gioco è stato descritto semplicemente come un secondo titolo AAA in lavorazione presso Quantic Dream.

A gennaio si era infatti iniziato a parlare del nuovo titolo di David Cage, nonostante nei mesi successivi si siano un po’ perse le tracce di questo progetto top-secret.

Ricordiamo in ogni caso anche che il nuovo Star Wars Eclipse di Quantic Dream non è di certo dietro l’angolo, visto che secondo un insider potrebbero volerci un bel po’ di anni.