PS4, disponibile ora l’aggiornamento 8.00: ecco cosa cambia

Sony ha lanciato l’aggiornamento 8.00 di PS4, introducendo alcune novità sostanziose per i giocatori sulla console che rimarrà ammiraglia fino al 12 novembre.

Come capita con gli update principali, e non ad esempio alle tante versioni di mezzo che si susseguono, questo arriva con svariate modifiche alle funzionalità esistenti e aggiunte di altre.

Party e messaggi sono stati ritoccati, e adesso saranno collegati più strettamente e l’interfaccia utente cambierà.

Entrambe le app utilizzeranno gli stessi “Gruppi” di giocatori per le chat vocali dei Party e gli scambi di messaggi, invece di dover configurare gruppi diversi nelle due app.

Sono stati introdotti nuovi avatar da giochi come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro e molti altri.

Alcuni di questi giochi continueranno ad essere molto rilevanti nella prossima generazione, grazie a miglioramenti garantiti dalla modalità Game Boost: è il caso di Ghost of Tsushima, per citarne uno.

Sarà ora possibile disattivare tutti i microfoni dal menu rapido, è stata migliorata la verifica in due passaggi per supportare le app di autenticazione di terze parti ed è stata rimossa la possibilità di creare eventi e community private (quelle esistenti rimarranno però attive).

In aggiunta, nel Filtro contenuti sono state unite “Comunicazione con altri giocatori” e la “Visualizzazione dei contenuti creati da altri giocatori” in un’unica impostazione (“Comunicazione e contenuti generati dagli utenti”) che copre sia la comunicazione che la condivisione UGC.

Infine, il nome dell’app Riproduzione remota PS4 esistente per dispositivi mobili (iOS/Android), PC Windows e Mac cambierà in Riproduzione remota PS e verrà aggiunta l’opzione di connessione a PS5.

Anche questo uno step preparatorio in vista di PlayStation 5, console che ancora non è nelle mani dei giocatori ma che ha già una libreria sul sito ufficiale.