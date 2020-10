PS5, la vostra libreria ha già una pagina sul sito PlayStation

Mentre mancano ancora alcune settimane al lancio di PS5, il sito PlayStation non aspetta e si aggiorna per mostrare i contenuti riscattati sulla console next-gen.

Eseguendo il login su PlayStation.com, infatti, i giocatori potranno avere accesso fin da subito alla propria libreria sulle console di Sony.

Non sono incluse tutte le piattaforme della casa giapponese, dal momento che mancano quelle ormai old-gen come PS3 e PS Vita, ma ci sono quelle che contano adesso.

Ci sono, cioè, PlayStation 4 e PS5, con quest’ultima che nel nostro caso non presenta ancora alcuna voce dal momento che non è possibile per ora acquistare software per la console next-gen.

Per quanto riguarda PS4, invece, la libreria è aggiornata fino all’ultimo titolo che abbiamo giocato, come potete vedere nell’immagine:

La libreria di PlayStation 4 rimarrà rilevante ancora per anni, grazie ai miglioramenti garantiti dalla modalità Game Boost, per cui può tornare comodo come non mai tenerla a portata di mano.

La console current-gen si è aggiornata oggi, non a caso, con il firmware di sistema 8.00, che introduce molteplici novità per gli utenti, sia votati all’online che lupi solitari.

I giocatori possono filtrare il proprio catalogo in cinque voci: acquistati, giocati, download, PS Plus e PS Now.

PS Plus include esclusivamente i titoli riscattati tramite l’abbonamento, mentre PS Now al momento ci restituisce una schermata in cui ci invita ad abbonarci (visto che non siamo membri ora).

Giocati invece tiene conto cronologicamente dei contenuti di cui abbiamo fruito a prescindere dalla data di riscatto e persino dall’account di provenienza.

Com’è noto, il catalogo di PS4 sarà quasi integralmente fruibile fin dal day one su PlayStation 5, a parte una lista di 10 giochi che si sta già snellendo giorno dopo giorno.