PS4, disponibile l’update 7.55: ecco cosa cambia

Sony ha pubblicato un nuovo update di sistema per PS4, che porta il software del sistema operativo alla versione 7.55.

Questo aggiornamento compie del lavoro nel dietro le quinte del firmware e non include novità che potrete notare ad occhio nudo una volta installato.

Come capita in questi casi, il changelog fornito dalla casa giapponese non approfondisce particolarmente la questione.

«Questo update del software di sistema migliora le performance del sistema», leggiamo nella nota condivisa da Sony, e nient’altro.

Il download si avvierà non appena farete login sulla vostra console, che sia PS4 o PS4 Pro, con una connessione Internet attiva, per cui non dovrete farlo partire manualmente.

Ciò detto, il peso è quello tipico delle versioni di mezzo del firmware, ovvero appena 471 MB, per cui la pratica dovrebbe essere piuttosto rapida.

Lo scorso aprile era stato distribuito un aggiornamento di metà corso del firmware, il 7.50, che non aveva mancato di sollevare alcune problematiche tecniche.

Quello che pare essere l’ultimo update prima di PS5, che porterà il sistema operativo alla versione 8.00, è invece in fase di beta testing.

Il prossimo aggiornamento promette di intervenire sui sistemi di chat e messaggi per espanderli ulteriormente su PS4.