PS4, disponibile l’update 8.50: ecco cosa cambia

PS4 ha appena ricevuto un nuovo update, che porta il sistema operativo della console ormai della scorsa generazione alla versione 8.50.

Non soltanto PS5, dunque, che ha appena ricevuto il suo primo grande aggiornamento sistema, ma anche alcuni ritocchi alla piattaforma precedente.

Curiosamente, alcuni dei cambiamenti introdotti su PlayStation 5 non sono stati neppure reclamizzati nel changelog ufficiale ma sono stati rilevati abbastanza in fretta dalla community.

L’update 8.50 porta in dote diverse nuove caratteristiche per la console un tempo ammiraglia della casa giapponese, ma ne rimuove pure una importante.

Com’era stato preannunciato nella beta, infatti, PS4 rinuncia da questo aggiornamento alla popolare funzionalità delle Community.

Tuttavia, è stato implementato lo Share Play cross-gen, il che vuol dire che questa funzionalità funziona adesso anche tra PS5 e PS4.

Potrete in sintesi mostrare il vostro gioco ad un amico sia che voi e lui siate sulla stessa macchina o su due differenti della famiglia PlayStation.

I giocatori su PS4 potranno inoltre attivare e disattivare le notifiche dei messaggi per ciascuno dei gruppi in cui si partecipi.

Nella schermata della sessione di gioco, è ora possibile usare un pulsante per richiedere al leader della sessione di unirsi al gioco; costui potrà anche inviare un invito per la partecipazione.

Adesso, quando si giocherà un titolo nascosto, gli altri non vi vedranno più giocarlo e, in termini di privacy, sarà possibile modificare i permessi per chi potrà interagire con noi nei party, nei giochi e nei messaggi.

Per il momento, resta fuori dalla lista delle correzioni il famigerato bug della batteria, che manderebbe al tappeto la possibilità di giocare su PS4 al suo esaurimento.

Per gli appassionati di trofei, la console ormai last-gen ha ancora molto da dare, come dimostrato dalla lista dei titoli più facili da platinare.

Casomai doveste essere a caccia di nuovi giochi, invece, potete approfittare dei nuovi sconti appena arrivati su PlayStation Store anche per PS4.