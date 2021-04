PS5, grande aggiornamento in arrivo domani

Buone nuove per tutti i possessori di PS5: il primo importante aggiornamento del software di sistema per la console verrà lanciato domani, 14 aprile, includendo un gran numero di nuove funzionalità e miglioramenti (via PS Blog).

Come prima cosa, sarà possibile archiviare i giochi per PS5 su unità USB esterne compatibili. Potrete quindi trasferire i vostri giochi su una memoria USB estesa dalla memoria interna della tua console, estendendo le capacità di archiviazione della console PS5, copiando senza problemi i giochi PS5 nella memoria interna della console quando si è pronti per giocare.

Poiché i giochi per PS5 sono progettati per sfruttare l’SSD ultraveloce della console, questi non possono essere riprodotti da una memoria USB estesa, oltre a non potere essere scaricati direttamente nell’archivio esteso USB.

In futuro PS5 supporterà l’espansione dello spazio di archiviazione tramite unità M.2, visto che Sony sta attualmente lavorando su questa funzione.

In arrivo anche nuove funzionalità social per console PS4 e PS5, come lo Share Play cross-gen: I giocatori PS4 e PS5 possono ora condividere il gioco insieme mentre chattano in gruppo. Ciò significa che gli utenti PS5 possono consentire ai propri amici su PS4 di visualizzare la schermata di gioco o persino di provare i giochi PS5 tramite Share Play e viceversa.

Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico, passando “virtualmente” il controller per giocare insieme ai giochi coop. L’opzione “Richiedi di partecipare” ridurrà il tempo necessario per iniziare a giocare con gli amici.

Successivamente, arriveranno opzioni di personalizzazione e controllo migliorate grazie al menu Game Base migliorato per un accesso più rapido ai contenuti e alle funzionalità importanti. Potrete passare facilmente da Party a Friends per iniziare a chattare o per vedere cosa stanno facendo i vostri amici online.

Inoltre, sarà possibile disattivare la chat di gioco o regolare il volume dei giocatori, pre-scaricare gli aggiornamenti dei giochi (grazie all’impostazione “Aggiornamenti automatici”) e personalizzare la libreria dei titoli.

Infine, sarà possibile regolare l’ingrandimento dello schermo in base alle proprie preferenze dal menu, oltre a ricevere nuove impostazioni dei trofei e schermata delle statistiche (in cui sarà possibile controllare il riepilogo del livello e dello stato dei tuoi trofei a colpo d’occhio).

Attese al varco anche nuove funzionalità per PlayStation App, per rendere più facile connettersi con la console da remoto (con la possibilità di partecipare a una sessione multiplayer su PS5 dall’app, gestire lo spazio di archiviazione della console o confrontare le raccolte di trofei con gli amici).