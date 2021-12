PS4, disponibile l’aggiornamento 9.03: ecco che cosa cambia

La giornata odierna è ricca di aggiornamenti per gli appassionati delle console PlayStation: Sony ha infatti deciso di aggiornare il firmware di PS4, arrivato adesso alla versione 9.03.

Proprio come accaduto alla sorella maggiore con il DualSense, anche l’ultimo aggiornamento di PS4 si limita a migliorare la stabilità del sistema, implementando dunque bugfix che non sono stati specificati.

L’aggiornamento non è dunque così diverso da quello reso disponibile proprio pochi minuti fa su PS5, anzi: può essere definito praticamente identico in tema di cambiamenti.

Come riportato da DualShockers, il nuovo aggiornamento per PlayStation 4 è già disponibile per il download, ma chi si aspettava grandi novità rimarrà probabilmente deluso.

Il changelog ufficiale è infatti lo stesso che è stato riportato per PlayStation 5, che vi riporteremo di seguito nella sua interezza:

«Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema».

Nessuna grande novità o feature sembra dunque essere stata implementata nella versione 9.03 di PS4, che sarebbe dunque un puro e semplice aggiornamento di routine.

Appare comunque decisamente curioso che Sony decida di rilasciare una patch dai contenuti simili nello stesso giorno su entrambe le proprie console, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.

Non resta dunque da escludere che possa esserci qualche cambiamento nascosto, magari in grado di collegare maggiormente le due console proprio in seguito a queste patch.

Sony ha infatti abituato i propri utenti a sperimentare per scoprire le piccole novità, sebbene in questo momento non emergano particolari novità rilevanti: qualora dovessero emergere, vi terremo naturalmente informati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento di sistema rilasciato su PlayStation 4 si rivelò particolarmente importante, sistemando il problematico bug dell’orologio che avrebbe potuto impedire perfino di avviare i giochi.

Il fatto che la console venga costantemente aggiornata non deve comunque sorprendere gli appassionati: nel futuro ci saranno infatti anche giochi cross-gen molto importanti, come Horizon Forbidden West, che non saranno penalizzati rispetto alle versioni PS5.