PS3 e Xbox 360 sono le migliori console di sempre? L’analisi lo “conferma”

Un’analisi delle valutazioni di Metacritic su alcuni dei più grandi titoli usciti su PS3 e Xbox 360 avrebbe stabilito che queste piattaforme fanno parte della cosiddetta «golden age» del gaming, eleggendole come le migliori console di sempre.

Questa indagine ha selezionato alcuni dei videogiochi appartenenti alle saghe di maggior successo, come Call of Duty 4 Modern Warfare, ed ha messo a confronto la media voti con quelle presenti su altri capitoli dei franchise.

Effettivamente bisogna sottolineare che PS3 è ancora molto giocata anche oggi, al punto da aver costretto Sony a fare dietrofront sulla chiusura del PlayStation Store dedicato.

Xbox 360 è anch’essa stata una console di grande successo per Microsoft: basti pensare che i server della serie Halo per la console saranno spenti solo quest’anno.

La generazione di PS3 e Xbox 360 sarebbe la migliore di sempre.

L’analisi è stata condotta dal sito FandomSpot (via GameRant) ed ha tenuto conto di un totale di 19 grandi franchise di gioco presenti lungo le varie generazioni, come Call of Duty, FIFA e GTA.

In seguito, gli autori di questa indagine hanno deciso di prendere in considerazione i titoli con i voti più alti e più bassi appartenenti ad ogni singola saga: per esempio, nel caso di Call of Duty, ad aggiudicarsi il trofeo di titolo con la media voto più elevata è stato Call of Duty 4 Modern Warfare.

Il risultato finale è stato decisamente sorprendente: dei 19 giochi con la media voto più alta, ben 15 provengono dalla generazione di PS3 e Xbox 360.

Oltre al già citato quarto capitolo di Call of Duty, sono presenti in questo elenco titoli come Fallout 3, Grand Theft Auto IV e FIFA 10.

Non è invece chiaro se il processo abbia invece tenuto conto di titoli retrocompatibili come parte di quella stessa generazione, come potrebbe essere stato il caso del primo Halo o di Tony Hawk Pro Skater 2.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo infatti la generazione di PS2 e Xbox, con 13 giochi su 19 disponibili su quelle console, il che implicherebbe come nell’analisi si sia tenuto conto anche dei titoli cross-gen.

Di conseguenza, non sappiamo quanto merito possa davvero avere questa analisi, così come sono discutibili le limitazioni sui franchise: in ogni caso, si tratta di un risultato decisamente interessante che conferma come la generazione di PS3 e Xbox 360 abbia lanciato molti videogiochi particolarmente apprezzati.

La console di Microsoft l’anno scorso ha compiuto 15 anni: Microsoft ha voluto celebrarla con un post, ricordando come abbia contribuito a lanciare una nuova generazione di gaming.

Sony ammise di aver sottovalutato Xbox 360 ai tempi: PlayStation non era affatto preoccupata dalla concorrenza, ritenendo che fosse praticamente inesistente.

Come i fan però ricorderanno, i primi modelli di Xbox 360 sono rimaste vittima del famoso Red Ring of Death: Microsoft ha dovuto spendere un miliardo di dollari per riuscire a risolverlo.