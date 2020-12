Halo saluta per sempre Xbox 360 nel 2021

La saga di Halo non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che l’attesa per il prossimo capitolo previsto a fine 2021 – Halo Infinite – è sicuramente alle stelle.

I fan hanno però imparato ad amare la saga Bungie/343i coi 4 capitoli (sia della serie regolare più uno spin-off e un DLC standalone), in grado di portare la serie verso vette di eccellenza inaudite. Ora, però, è arrivata una notizia che non potrà non fare scendere una lacrima di commozione a un gran numero di giocatori.