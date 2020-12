Incredibile, ma vero: PlayStation 3 ha ricevuto un nuovo update

In queste ore, succedono cose strane in casa PlayStation, specie per quanto riguarda le “vecchie” console targate Sony. Solo oggi vi abbiamo infatti rivelato che tanti utenti della portatile PS Vita hanno segnalato di non riuscire più a scaricare i giochi sulla console.

A quanto pare, però, le stranezze non sono finite qui: Sony avrebbe infatti rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per l’ormai giurassica PS3 – ossia l’update 4.87 – fuori produzione ormai da diversi anni.

Il changelog ufficiale sottolinea di come l’aggiornamento sia mirato all’inclusione di nuove chiavi di decodificazione per il lettore Blu-ray Disc (oltre a vari bug fix). A quanto pare, quindi, non vi sono cambiamenti di alcun genere per quanto riguarda i giochi disponibili sulla console, né tanto meno la loro fruizione.

In altre parole, visto che PS3 è ancora discretamente utilizzata come semplice lettore BR, il colosso giapponese ha deciso di prolungare la vita della piattaforma (quantomeno per chi ama ancora usarla per vedere film e serie TV preferite).

Insomma, nonostante ormai abbia spento ben 14 candeline, PlayStation 3 continua in un certo senso a far parlare di sé.

