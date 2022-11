PS Vita sta diventando più celebre di Kendrick Lamar, per merito di un fan

PS Vita è estinta ufficialmente, perché Sony ha deciso di tagliare i ponti in ogni modo con la console.

La console portatile è ormai solo appannaggio dei collezionisti, che possono tentare di fare qualche affare anche su Amazon.

PlayStation ha detto addio alla sua ultima console portatile in maniera molto silenziosa, prima con delle manovre molto strane nello store.

E a maggio è arrivata la fine ufficiale di PS Vita e PS3, togliendo le ultime feature alle due console e abbandonandole al loro destino.

Ma c’è chi ancora non molla, e utilizza PS Vita in ogni maniera possibile.

Come riporta Push Square, c’è un fan che è riuscito a diventare famosissimo per aver utilizzato la console portatile durante un concerto.

Quello del rapper americano Kendrick Lamar, che è a Londra per uno spettacolo da headliner di tre serate all’arena O2.

Ma non è la performance del rapper ad essere diventata oggetto delle chiacchiere post-concerto, ma la foto di un fan che lo riprendere con PS Vita.

bro was at a Kendrick Lamar concert recording on a ps vita pic.twitter.com/GZu9y7x2xO — ꜰʟᴀᴍᴇ (@LAxFLAME) November 10, 2022

La fotografia che mostra qualcuno tra la folla che filma il concerto su PS Vita è diventata virale, ed è sicuramente uno spettacolo divertente vedere nel 2022.

I fan di PlayStation sanno essere molto stoici, soprattutto i fan delle vecchie console della casa giapponese.

Come un giocatore che si è messo a scannerizzare tutti i manuali dei giochi per PlayStation 2 in altissima qualità, e li ha resi disponibili gratuitamente.

PS Vita manca a tantissimi giocatori, e anche i pezzi grossi del mondo dei videogiochi hanno espresso in più occasioni il loro rammarico per la scomparsa della console.

Per altre notizie dal mondo PlayStation, il visore per la realtà virtuale di nuova generazione ha un altro gioco al lancio, con una versione pensata ad hoc per l’hardware.