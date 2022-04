PS Vita, ora è davvero finita? Non si possono più acquistare giochi

Si torna purtroppo a parlare dello store di PS Vita, nuovamente afflitto da problemi che, secondo alcuni fan, potrebbero aver segnato la fine anticipata del negozio digitale.

La console portatile di Sony si rivelò rivoluzionaria, implementando novità come lo schermo OLED, oggi utilizzato dalla console ibrida Nintendo Switch (potete acquistare l’omonimo modello su Amazon): tuttavia, come i fan ben sapranno, le feature non furono sufficienti a riscontrare il successo sperato.

Questo portò dunque alla controversa decisione di Sony, lo scorso anno, di staccare la spina agli store di PS3 e PS Vita: le forti polemiche della community convinsero però la casa di PlayStation a fare un clamoroso dietrofront.

I rinnovati timori dei fan che potesse verificarsi la stessa situazione di Wii U e 3DS, ovvero procedere nuovamente a staccare la spina agli store, potrebbero non essere stati privi di fondamento, alla luce delle ultime lamentele emerse online: sembra infatti che lo store di PS Vita sia diventato improvvisamente inaccessibile.

Come riportato da Push Square, da poche ore è infatti diventato impossibile poter effettuare acquisti: i fan interessati ricevono infatti un misterioso errore, sul quale non è ancora arrivata alcuna comunicazione.

Gli utenti segnalano infatti di ricevere il codice errore NP-8099-6, con la dicitura che «il contenuto potrebbe non essere in vendita o non più disponibile», bloccando così i nuovi acquisti sulla console.

Sony actually closed the ps vita purchase option. This is how it looks then when Sony said previous year that ps vita and ps3 ps store when purchasing will be no longer. Now this is what the ps vita ps store not able to purchase anymore looks like

— Fame/Prime Danny Tran (@meyerpark) April 29, 2022