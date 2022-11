PlayStation VR 2 ha un nuovo gioco al lancio, ed è un grande ritorno

PlayStation VR 2 sta per arrivare, portando PlayStation nella nuova generazione della realtà virtuale con una nuova serie di titoli.

Il successore del primo PS VR (potete recuperarlo in bundle su Amazon) ha di recente avuto dei nuovi aggiornamenti, tra cui la data di uscita definitiva.

Sarà infatti un hardware che aprirà il 2023, con i preordini già disponibili e il prezzo finale che, probabilmente, non vi piacerà.

E mentre, sfortunatamente, i videogiochi pubblicati sulla vecchia versione del visore non saranno compatibili, ne emergono di altri espressamente dedicati.

Tra questi ci sarà il “ritorno”, in un certo senso, di No Man’s Sky con una versione dedicata per PlayStation VR 2.

Considerato che il titolo di Hello Games fu uno degli alfieri di PlayStation 4 all’epoca, con una versione creata ad hoc per il primo PlayStation VR, questo ritorno segna uno strano passaggio generazionale.

Come riporta VGC, la versione di No Man’s Sky per PlayStation VR 2 sarà disponibile al lancio del nuovo visore, il 22 febbraio 2023.

L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori che possiedono il gioco esistente, come ha confermato lo stesso sviluppatore.

No Man’s Sky per PlayStation VR 2 porta con sé anche delle grandi promesse perché, come recita la pagina del nuovo visore, tutti i titoli PlayStation 5 in realtà virtuale avranno un “senso di immersione e credibilità a un altro livello”.

Mentre No Man’s Sky è arrivato anche su Nintendo Switch di recente, con un porting ad hoc che porta il grande universo infinito di Hello Games sulla console ibrida.

Nell’attesa vi consigliamo di aggiornarvi su tutti i dettagli che vi servono per PlayStation VR 2 nella nostra pagina dedicata: ecco tutte le informazioni.

Nella speranza che i giocatori possano essere più rilassati quando il visore uscirà, visto che la mancata retrocompatibilità non è andata giù ai fan.