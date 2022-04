PS Vita è morta, ma c’è ancora chi la rimpiange (ed è un pezzo grosso)

L’ex dirigente di PlayStation America Jack Tretton ha spiegato che vorrebbe che Sony avesse fatto un lavoro migliore con il supporto a PS Vita, la sfortunata console portatile PlayStation.

Il 22 febbraio 2012 l’ultima portatile di casa Sony (che tra le altre cose è ancora avvistabile su Amazon) faceva il suo debutto sul nostro mercato, andando purtroppo incontro a un destino infausto che l’ha vista crollare davvero troppo presto.

Sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato perché in PS Vita qualcuno ci aveva creduto, nonostante tutto, visto che di fatto si tratta di una console davvero performante.

Parlando ad Axios (via PlayStation Lifestyle), Tretton ha ammesso che la console portatile era uno dei progetti più innovativi di PlayStation, ridotto però a essere trattato come un “orfano”.

Questa è la prima volta che Tretton ha parlato candidamente del mancato supporto a PS Vita, facendo eco a ciò che i fan gridano ai quattro venti ormai da molto tempo.

«C’erano certamente delle tecnologie che pensavo fossero buone ma che non avevano il livello di supporto di cui avevano bisogno», ha spiegato Tretton a Stephen Totilo di Axios, riferendosi a PS Vita, al gioco 3D e, curiosamente, anche a PS VR.

E ancora, «quando lavori per una grande azienda, devi amare tutto quello che stanno facendo, che tu personalmente ami o meno».

Tretton ha chiarito che non sta gettando in alcun modo fango verso il suo ex datore di lavoro, ma ha ammesso che è stato fastidioso non ricevere il supporto interno necessario anche quando si lavora per quella che è probabilmente la divisione di maggior successo di Sony.

«Ti viene in mente una nuova tecnologia da presentare all’industria e ai consumatori. Ma hai il budget di marketing per veicolare davvero il messaggio? Hai i dollari da dare agli sviluppatori per spingerli a creare giochi per sostenere questa iniziativa? A volte si fa nascere la tecnologia e si spera solo che prenda piede».

Former PlayStation U.S. chief Jack Tretton, like some of you, wished Sony did better by the Vita

"There were certainly technologies that I thought were good but just didn't have the level of support they needed."

(from today's Axios Gaming newsletter) pic.twitter.com/Rxs0gQfG16

— Stephen Totilo (@stephentotilo) April 7, 2022