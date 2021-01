PS Vita si riaccende: aggiornamento per la lista delle nuove uscite

PS Vita torna a dare segni di… vita grazie ad un inatteso aggiornamento della sezione dedicata alle nuove uscite sul suo PlayStation Store.

Come segnala Push Square, la breve lista dei giochi “Latest” ha subito dei cambiamenti nelle scorse ore, e la cosa è abbastanza da suscitare scalpore nella community.

Quella sezione è stata infatti abbandonata per circa 10 mesi, il che vuol dire che, nonostante siano usciti da allora alcuni nuovi giochi per il sistema, Sony non si è mai presa la briga di aggiornarla – finora, almeno.

La rimescolata è stata notata dai giocatori in alcune parti del mondo, tra cui il Regno Unito, il Giappone, l’Australia e la Nuova Zelanda.

In virtù di questo cambiamento, la sezione include ora le release fino alla conclusione dello scorso mese di dicembre (inclusi titoli come My Aunt is a Witch e Contraptions).

Non è chiaro se si sia trattato di un update una tantum oppure Sony abbia in mente di dedicare un minimo di attenzione in più ad un sistema che è stato pubblicamente reso “legacy” nel 2019.

Di certo, la scena indie in particolare sta continuando a supportare la console in minima parte, e una delle prossime uscite sarà infatti Habroxia 2 dal publisher Eastasiasoft.

Un brevetto dello scorso anno ha dimostrato come Sony abbia valutato una compatibilità del sistema portatil con PS5, per cui potrebbero arrivare sorprese in tal senso.

Senz’altro notizie migliori dell’ultima volta in cui PS Vita ha fatto notizia, quando per ragioni misteriose i servizi online, tra cui i download, erano stati interrotti per alcune ore.