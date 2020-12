Non è più possibile scaricare i giochi su PlayStation Vita – e nessuno sa perché

Che PlayStation Vita non sia nata sotto la più fortunata delle stelle era chiaro da più di qualche tempo. La portatile di casa Sony, generata e abbandonata in breve dalla sua stessa casa madre, da ormai diverso tempo è destinata all’oblio e non è supportata nemmeno da PlayStation 5, come avevamo visto. Nonostante questo contesto, appare comunque misterioso il motivo per cui in questo momento gli utenti della portatile segnalino di non riuscire più a scaricare i giochi sulla console.

Le tante segnalazioni arrivano da Reddit e dal forum ResetEra, dove vengono indicati diversi codici di errore ogni qualvolta si provi a scaricare un gioco che era stato acquistato precedentemente. Alla prima lamentela di un giocatore che non riusciva a scaricare Ys Origin, con la console che rispondeva «impossibile collegarsi a PlayStation Network», restituendo l’errore NP-2245-3 per l’impossibilità di accedere a PlayStation Network, hanno fatto seguito numerose altre.

Thanks, Kotaku

Ad esempio, molti giocatori facevano notare di non riuscire più a scaricare i loro titoli, né a trasferirli da PS3 a Vita. Nelle scorse settimane, con l’aggiornamento browser di PlayStation Store, era stata anche rimossa la possibilità di comprare i giochi PlayStation Vita da computer, ma non c’è nessuna notizia ufficiale dell’intenzione di smettere di supportare del tutto i download dalla console.

Oltretutto, i giocatori hanno segnalato che è ancora possibile scaricare i giochi digitali da PSP – a riprova del fatto che non dovrebbe essere una scelta strategica relativa “all’anzianità” e all’obsolescenza di Vita.

È probabile che si tratti di un difetto momentaneo che Sony cercherà di risolvere nelle prossime settimane. Ora come ora, segnalano i colleghi di Kotaku, non ci sono commenti da parte della compagnia.