GTA San Andreas arriva su PS Vita: ecco il port realizzato da un fan

GTA San Andreas è uno dei capitoli più apprezzati della serie di Rockstar Games, se non, probabilmente, il più apprezzato, e gli appassionati farebbero di tutto per vederlo trasferito su più piattaforme possibile.

Un fan, il modder TheFlow, ha non a caso realizzato un port perfettamente funzionante dello storico titolo della casa stellata su PS Vita.

Il port è esibito in un video girato dal canale YouTube MVG che vi mostriamo di seguito, ma va detto che richiede una PS Vita moddata (una pratica che non incentiviamo in alcun modo, anzi) per girare – e i file originali della versione Android del classico.

In questa veste, GTA San Andreas è qualcosa in più di un semplice port. Come osserva The Gamer, il modder ha cambiato alcuni aspetti, fissando i controlli della camera per i veicoli volanti come il jet Hydra e sistemando le espressioni facciali rotte.

Inoltre, è stata rimossa l’illuminazione speculare sui pedoni ed è stato aggiunto un rendering più vicino all’edizione originale per PS2.

Questo potrebbe essere il modo migliore per godersi il gioco, insomma, fino a quando Rockstar Games non deciderà di riproporlo sulle nuove piattaforme.

In tal senso, il publisher e proprietario dello sviluppatore fondato dai fratelli Houser, Take-Two Interactive, ha di recente aperto alla possibilità di rimasterizzazioni, per cui potrebbero esserci abbastanza presto delle novità al riguardo.

GTA San Andreas potrebbe essere una scelta alquanto facile per un remaster, se pensiamo alla passione della community: soltanto la scorsa settimana ha portato un amante del gioco a realizzare una mappa in chiave 1907 dell’originale, il che la dice lunga dell’amore per il gioco.

Quel che è certo è che le deviazioni online di Rockstar Games non dovrebbero spaventare i nostalgici: lo studio non abbandonerà la sua storica inclinazione single-player, è stato ribadito soltanto pochi giorni fa.