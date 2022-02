PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: una grande avventura Marvel

Sony ha appena svelato la nuova offerta della settimana disponibile su PlayStation Store: per un periodo limitato gli utenti potranno risparmiare una cifra importante su una delle ultime avventure videoludiche Marvel realizzate.

Si tratta di Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’action adventure sviluppato da Eidos Montreal e che ha ricevuto l’importante riconoscimento di «miglior narrativa» durante l’evento The Game Awards 2021.

La promozione sostituirà a breve l’offerta dedicata a Mortal Kombat 11: oggi è dunque l’ultimo giorno a disposizione per potervi assicurare in offerta questo amato picchiaduro.

Inoltre, a partire da domani non saranno più disponibili le offerte sui giochi a meno di 20 euro, che verranno rimpiazzate da nuove imperdibili promozioni.

In quest’avventura ispirata dal popolare fumetto Marvel interpreterete l’eroe Star-Lord, che si ritroverà a capo della celebre banda degli improbabili guardiani in una missione per impedire un collasso interplanetario.

Grazie alla nuova promozione di PlayStation Store, potrete acquistare Marvel’s Guardians of the Galaxy con il 40% di sconto, valido sia per l’edizione standard che per l’Edizione Deluxe: qualunque sia l’offerta da voi scelta, avrete comunque diritto a entrambe le versioni PS4 e PS5.

Le edizioni digitali vi permetteranno di ottenere anche il costume Social-Lord per il protagonista, ma se sceglierete di acquistare la Deluxe Edition sbloccherete anche i costumi Sun-Lord e City-Lord, oltre ad aver diritto alla colonna sonora e al mini artbook.

Ai seguenti link potrete consultare le pagine ufficiali di PlayStation Store dedicate all’offerta, così da poter procedere all’eventuale acquisto:

Se volete approfittare di questa occasione, vi ricordiamo che avrete tempo fino al 10 febbraio: a partire dal prossimo mercoledì dovrebbe invece essere già disponibile la prossima offerta settimanale di PlayStation Store.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sono già disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di febbraio: avrete tempo fino al primo marzo per riscattare questi regali.