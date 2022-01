PlayStation Store, sconti su giochi a meno di 20 euro: ci sono saghe amate

PlayStation Store ha appena svelato le nuove promozioni dedicate ai giocatori che intendono risparmiare il più possibile: per un periodo limitato sarà infatti possibile acquistare tanti grandi giochi a meno di 20 euro.

Tra le tante promozioni disponibili gli utenti potranno risparmiare su alcune delle saghe più amate: tra queste c’è anche Assassin’s Creed, anche se manca l’ultimo apprezzato AC Valhalla.

Dopo aver già svelato dunque l’offerta settimanale dedicata all’edizione Game of the Year di Marvel’s Spider-Man, che anche in quel caso è acquistabile a meno di 20 euro, PS Store ha ufficialmente reso noti tanti altri giochi sui quali sarà possibile risparmiare.

Grazie a sconti che possono arrivare fino all’89%, la nuova promozione è certamente l’occasione ideale per tutti i grandi fan PlayStation di acquistare i loro prossimi giochi preferiti a prezzi irrisori.

Le offerte più interessanti riguardano sicuramente il già citato franchise di Assassin’s Creed: segnaliamo infatti la versione Deluxe di Odyssey disponibile con il 77% di sconto, oltre agli apprezzati Origins e ad Assassin’s Creed The Ezio Collection acquistabili al 75% in meno.

Non possiamo inoltre non segnalare l’89% di sconto su Jump Force Deluxe Edition, il picchiaduro crossover che a breve sarà rimosso ufficialmente da tutti gli store: questa versione include anche il primo character pass.

I franchise in offerta sono davvero tanti per poterli elencare tutti: per esempio vogliamo segnalarvi Star Wars Battlefront II, Saints Row The Third Remastered, Call of Duty Black Ops III e Rainbow Six Siege Deluxe Edition.

Di seguito vi riepilogheremo quelli che riteniamo essere i migliori giochi in offerta a meno di 20 euro su PlayStation Store, ma vi invitiamo a consultare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo:

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Jump Force – Deluxe Edition

Star Wars Battlefront II

Saints Row: The Third Remastered

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Rainbow Six Siege – Deluxe Edition

Dead by Daylight PS4 & PS5

Need for Speed Heat

Dying Light: Enhanced Edition

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

The Jak and Daxter Collection

Tomb Raider: Definitive Edition

Ratchet & Clank

Diablo III: Eternal Collection

Fallout 4: Game of the Year Edition

Batman: Arkham Knight Premium Edition

Persona 5

Detroit: Become Human

Vi ricordiamo che tutte le offerte saranno disponibili fino al 3 febbraio 2022: in alcuni casi, se siete abbonati a PlayStation Plus, potreste anche poter approfittare di uno sconto aggiuntivo.

PlayStation Store è uno strumento molto utile anche per capire l’apprezzamento degli utenti per i giochi delle console Sony: è stata anche pubblicata la classifica dei titoli PS5 e PS4 più scaricati del 2021.

Nel frattempo, anche quest’anno si preannuncia essere ricco di grandi uscite: Sony ha segnalato ben 22 giochi da non lasciarsi sfuggire nel 2022.