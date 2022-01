PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: un amato gioco “mortale”

Su PlayStation Store è già disponibile la nuova offerta della settimana, l’atteso appuntamento del mercoledì recentemente rinnovato dopo diversi mesi di assenza che consente di risparmiare sui migliori giochi dello store.

La nuova promozione settimanale di PS Store questa volta è interamente dedicata a uno dei più amati picchiaduro della scorsa generazione: stiamo parlando di Mortal Kombat 11, l’ultima brutale produzione di NetherRealm Studios.

L’imperdibile offerta è già disponibile e ben presto sostituirà definitivamente la promozione dedicata a Marvel’s Spider-Man, la grande esclusiva PlayStation dedicata a uno dei supereroi più amati di sempre.

Per l’occasione, sarà possibile acquistare il gioco base o, in alternativa, la relativa espansione ultimate a meno di 20 euro: proprio in questi giorni stanno proseguendo anche le offerte dedicate a imperdibili giochi a prezzi ridotti.

Mortal Kombat 11 ha sorpreso nuovamente gli amanti dei picchiaduro grazie alla cura con il quale la storia viene narrata al giocatore, oltre alla celebre brutalità dei combattimenti, con iconiche Fatality e un gameplay ancora maggiormente personalizzabile.

PlayStation Store offre sia la possibilità di acquistare l’edizione standard del titolo al 65% in meno, a soli 17,49€, o in alternativa scegliere di acquistare il Bundle Add-On Ultimate a soli 19,99€, che include tutte le espansioni del celebre picchiaduro: non solo potrete dunque accedere a tanti nuovi personaggi, ma potrete anche assistere al vero finale del gioco grazie al DLC Aftermath, forgiando una nuova storia.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le offerte dedicate a Mortal Kombat 11 su PlayStation Store, con i relativi link per consultare nel dettaglio gli sconti e procedere all’eventuale acquisto:

Se siete interessati a recuperare uno dei picchiaduro più letali sul mercato, vi suggeriamo di affrettarvi e non lasciarvi sfuggire questa occasione: le offerte termineranno ufficialmente il 3 febbraio.

Ricordiamo anche che il titolo di NetherRealm Studios si è rivelato uno dei più grandi successi dello scorso anno per la console next-gen di Sony: Mortal Kombat 11 è stato uno dei videogiochi più scaricati su PS Store del 2021.