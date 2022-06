PS Plus Premium, un’altra esclusiva PS5 entra nella lista di giochi gratis

Manca poco all’arrivo del nuovo PS Plus, anche in versione Premium, nelle nostre zone dopo il rollout in altre parti del mondo.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, ha già fatto discutere per vari motivi, tra i tier di prezzo ed i bonus destinati ai giocatori.

In questo senso anche la comunicazione criptica non ha decisamente aiutato i giocatori. Per questo abbiamo deciso di fare una guida ai prezzi di PlayStation Plus.

E, di recente, la lista dei primi giochi classici all’interno del nuovo PS Plus non ha fatto molto piacere ai fan, come hanno comunicato i primi utenti ad accedere al nuovo servizio.

Ma, almeno, i giochi gratis che vengono inseriti nella nuova versione di PlayStation Plus (o almeno in alcuni tier di abbonamento) fanno sempre piacere.

Come riporta Gamingbolt, Lucid Games ha annunciato che l’esclusiva PS5 Destruction All Stars sarà disponibile su PlayStation Plus Extra e Premium in Europa.

Dal 23 giugno, quando il nuovo PS Plus sarà disponibile anche da noi, il titolo di combattimento con veicoli riceverà anche alcuni nuovi eventi e una modalità inedita.

Gli eventi sono una nuova funzionalità del gioco, disponibile per sei settimane: introducono un nuovo AllStar Pass e offrono sfide a rotazione che premiano valuta, XP e nuovi cosmetici.

Destruction All Stars è stato uno dei primi titoli ad accompagnare l’uscita di PS5 e, dopo una vita non troppo frizzante, è stato subito inserito all’interno della “vecchia” selezione dei giochi gratis di PS Plus.

Non che fosse un brutto gioco, anzi, ma l’idea di venderlo ad €80 non era esattamente la più sensata. Molto meglio, invece, offrirlo gratis dal lancio, come vi abbiamo spiegato in un nostro vecchio articolo.

Sicuramente tra poco si infiammerà, di nuovo, la guerra tra servizi in abbonamento, perché Xbox Game Pass sta rispondendo al fuoco.

PS Plus potrebbe avere anche dei titoli davvero importanti in prova, tra le demo, tra cui anche The Last of Us Part I.