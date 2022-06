Xbox Game Pass risponde a PS Plus Premium? Sarebbe pronto un atteso ritorno

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in queste ore, Xbox Game Pass potrebbe essere pronto a rispondere a una delle più attese feature di PS Plus Premium, introducendo per gli utenti abbonati un’apposita variante dedicata inclusa nel servizio.

Stiamo naturalmente parlando delle demo: i giocatori legati alle console di casa Redmond ricorderanno infatti come la possibilità di scaricare trial gratuiti aveva rappresentato un grande punto di forza di Xbox 360, che grazie a Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) potrebbe finalmente fare il suo atteso ritorno.

L’indiscrezione è stata lanciata dall’affidabile insider Tom Henderson, che durante la scorsa giornata ha anche fatto trapelare un possibile nuovo gioco horror di Hideo Kojima: contrariamente alle aspettative, l’annuncio non sarebbe però previsto per lo showcase Xbox + Bethesda.

Secondo il report lanciato su eXputer (via Wccftech), Microsoft avrebbe infatti in mente di lanciare questa novità già a partire dalla giornata di domani 9 giugno, poche ore prima dell’inizio del Summer Game Fest 2022 condotto da Geoff Keighley.

A differenza delle demo offerte su PlayStation Plus Premium, che dovrebbero comunque essere molto longeve, l’idea della casa di Redmond sarebbe quella di valorizzare maggiormente gli sviluppatori indipendenti, pur ovviamente lasciando le porte aperte a chiunque voglia partecipare all’iniziativa.

Gli sviluppatori che decideranno di contribuire all’introduzione di nuove demo su Xbox Game Pass dovrebbero ricevere strumenti appositi per la loro realizzazione, oltre a un’adeguata compensazione per il loro lavoro.

Si tratterebbe dunque di una soluzione che, se confermata, andrebbe a contrastare una delle critiche più feroci arrivate su PS Plus Premium da alcuni sviluppatori, che avrebbero lamentato l’assenza di compensi per un servizio sul quale sarebbe solo Sony ad ottenere guadagni.

Tom Henderson segnala inoltre che, insieme all’annuncio di nuove demo su Xbox Game Pass, potrebbe anche arrivare la conferma di una collaborazione con Samsung, che consentirebbe di lanciare i giochi gratis sulle Smart TV della compagnia senza utilizzare alcuna console, grazie al cloud gaming.

Naturalmente vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Microsoft: qualora dovessero arrivare ulteriori conferme sulla vicenda, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Se la collaborazione con Samsung fosse confermata, significherebbe che l’idea di lanciare un dispositivo dedicato per le TV sarebbe stata abbandonata: Microsoft aveva effettivamente ammesso di voler tentare un «nuovo approccio». Una partnership con uno dei produttori più importanti potrebbe dunque essere la giusta soluzione per espandere ulteriormente, a piccoli passi, il cloud gaming.