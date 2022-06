PlayStation Plus, ecco primi i giochi classici PS1 inclusi nell’abbonamento

PlayStation Plus nella sua versione rinnovata è già online in alcune parti del mondo, e i giocatori stanno iniziando a sperimentare con le novità del servizio.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, ha fatto discutere per vari motivi, tra i tier di prezzo ed i bonus destinati ai giocatori.

In questo senso anche la comunicazione criptica non ha decisamente aiutato i giocatori. Per questo abbiamo deciso di fare una guida ai prezzi di PlayStation Plus.

Non è stata neanche troppo chiara la questione degli abbonamenti scontati. Le prime testimonianze che arrivano ci aiutano a fare chiarezza.

Mentre il lancio nelle varie regioni continua, i nuovi piani di abbonamento di PlayStation Plus sono arrivati in Nord America.

Tra i vari perk che già conoscevamo c’è la possibilità di accedere ai PlayStation Classics, i giochi della prima generazione di Sony, alcuni dei quali possono essere acquistati separatamente su PS4 e PS5, senza bisogno di un abbonamento.

Ora che, appunto, il servizio è online, emerge la lista dei titoli che potrete recuperare. Ci sono dei videogiochi molto amati ma, come vedrete, anche alcuni grandi assenti.

Nella lista (riportata da Destructoid) trovate anche i prezzi, per ora in dollari sebbene possiamo ipotizzare facilmente un cambio 1:1, dei titoli che potrete acquistare a parte:

Ape Escape ($9.99)

Disney•Pixar Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! ($5.99)

HotShots Golf ($9.99)

I.Q Intelligent Qube ($9.99)

Jumping Flash! ($9.99)

Mr. Driller (PlayStation Plus Premium)

Oddworld: Abe’s Oddysee ($4.99)

Resident Evil Director’s Cut (PlayStation Plus Premium)

Syphon Filter ($9.99)

Tekken 2 (PlayStation Plus Premium)

Wild Arms ($9.99)

Worms Armageddon ($9.99)

Worms World Party ($4.99)

La presenza della Director’s Cut di Resident Evil è molto interessante, sebbene sia esclusivo di PlayStation Plus Premium. Così come Tekken 2 e Oddworld: Abe’s Oddysee, che faranno scendere ben più di una lacrimuccia ai nostalgici.

L’assenza di prodotti come Metal Gear Solid è davvero pesante e, sebbene sappiamo che la lista verrà aggiornata nel tempo, è un peccato non vedere il titolo di Hideo Kojima in questa lista.

Il designer che, da qualche giorno, è al centro di un turbine di polemiche dopo l’annuncio del suo nuovo progetto in esclusiva Xbox.

Di recente qualcuno ha fatto emergere dei dubbi su come questi titoli gireranno su PS5, ma per fortuna l’ultima patch ha migliorato la situazione.