PS Plus, disponibili i giochi di marzo: riscattateli qui (anche senza PS5)

Dopo aver reso disponibile gratuitamente il primo titolo dell’iniziativa Play at Home, sono ora stati resi disponibili i giochi inclusi su PS Plus a marzo.

I titoli compresi nell’abbonamento sono Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR, Maquette e la conferma di Destruction AllStars.

Potete riscattarli su PlayStation Store in versione web, ma se preferite potete avviare la vostra PS4 o PS5 ed aggiungere dalla console i titoli alla vostra raccolta.

Le uniche eccezioni sono Destruction AllStars e Maquette: se non siete ancora in possesso di una PS5 potete già ottenerli tramite la versione web del negozio, così da averli subito a disposizione quando avrete la console.

Sono già disponibili i giochi di marzo!

Di seguito vi elenchiamo la lista dei titoli inclusi su PS Plus a marzo con i relativi link per il riscatto:

Vi ricordiamo che Destruction AllStars resterà gratuito solo fino ad aprile, dato che era stato promesso sarebbe rimasto disponibile per gli abbonati per due mesi.

Il titolo più importante della collezione di questo mese è sicuramente Final Fantasy VII Remake, che però è stato reso disponibile soltanto per gli utenti PS4: non potrete purtroppo aggiornare questa versione a quella che verrà resa disponibile su PS5.

Non sarà inoltre possibile ottenere Intergrade con questa versione, dato che il contenuto aggiuntivo sarà esclusivo per la console next-gen.

Gli utenti next-gen potranno invece godersi Maquette, titolo disponibile su PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus fin dal day-one. In questo puzzle game potrete esplorare un mondo di gioco unico risolvendo enigmi, in un titolo ricorsivo.

Grazie all’abbonamento, potrete anche consultare delle speciali guide video, con cui potrete ottenere aiuto per le sessioni più difficili.

Farpoint VR è infine uno sparatutto in realtà virtuale, per cui sarà necessario possedere l’accessorio PlayStation VR.

Non sarà però necessario possedere i controller di movimento PlayStation Move: il gioco vi permetterà infatti di utilizzare un semplice DualShock 4.

E se questi titoli non dovessero bastare, vi ricordiamo che potete anche utilizzare la PlayStation Plus Collection, una vera e propria raccolta di videogiochi storici usciti su PlayStation 4!