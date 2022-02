Scopriremo prestissimo i prossimi giochi per Switch: annunciato nuovo Nintendo Direct!

Ci si aspetta davvero tanto dall’anno di Nintendo Switch: indiscrezioni sempre più insistenti suggeriscono che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild potrebbe davvero arrivare entro quest’anno, gli affascinanti Triangle Strategy e Kirby e la Terra Perduta si fanno sempre più vicini e anche l’implacabile Bayonetta 3 dovrebbe essere dei nostri nel prossimo futuro.

In sintesi, insomma, gli appassionati sono in attesa di novità succose e potrebbe averlo ben presto: con un comunicato ufficiale, infatti, Nintendo Italia ha confermato che mercoledì 9 febbraio alle ore 23.00 italiane si terrà un nuovo Nintendo Direct.

Questo appuntamento, che sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali della casa di Kyoto, durerà circa 40 minuti e si concentrerà soprattutto sui videogiochi in arrivo su Nintendo Switch nella prima metà del 2022. Aspettiamoci, quindi, novità per i titoli più imminenti, che potrebbero essere mostrati più da vicino e con qualche reveal per funzionalità e dettagli che prima magari non erano noti.

Sintonizzati alle 23:00 del 09/02 per un #NintendoDirect di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo nella prima metà del 2022. Appuntamento qui : https://t.co/J5Z7TMOEio pic.twitter.com/DYlBBgx1D1 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 8, 2022

Nella sua nota ufficiale, Nintendo si sbottona poco, limitandosi a far sapere quanto segue:

«Alle ore 23:00 di mercoledì 9 febbraio andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2022».

Sono proprio di questi giorni i numeri che parlano di una Nintendo Switch estremamente in salute: la console è riuscita anche in un traguardo che solo qualche tempo fa sarebbe sembrato impensabile, superando i numeri della popolarissima Nintendo Wii.

Non stupisce, allora, che sempre più voci parlino della possibilità di retrocompatibilità per una eventuale e futura Nintendo Switch 2, che porterebbe con sé tutta l’eredità della sorella maggiore, rivelatasi uno straordinario successo grazie alla sua natura ibrida di domestica e portatile.

La più recente incarnazione di Switch, il modello OLED, ci ha colpito in positivo per la qualità del suo display: vi abbiamo già raccontato tutti i dettagli in merito nella corposa video recensione dedicata, pochi mesi fa.

Ora, fari puntati sul nuovo Nintendo Direct, da cui attendiamo le novità per i giochi che vivremo da qui alla metà del 2022.