PS5, Sony combatte i bagarini vendendo le console solo agli streamer

Oltre alla crisi della carenza di semiconduttori, un altro dei grandi problemi nel rifornimento di PS5 è quello dei bagarini.

Un fenomeno che ha reso praticamente impossibile riuscire ad acquistare una PlayStation 5 in condizioni normali.

Addirittura il governo americano ha tentato delle misure per bloccare il bagarinaggio di PS5, evidentemente non riuscendoci.

I quali, spesso, sono stati protagonisti anche di scene al limite dell’assurdo che abbiamo riportato con un certo stupore noi stessi.

Abbiamo visto tutte le aziende, compresa ovviamente Sony, tentare l’impossibile per riuscire a vendere le proprie PS5 in tranquillità.

Ma l’iniziativa, riportata da The Gamer, di cui vi parliamo oggi è tra le più improbabili e, se serve a combattere i bagarini, ci sembra a dir poco contorta.

Nel mercato della Cina, Sony ha creato una sorta di corsia preferenziale per acquistare una PS5. Fin qui nulla di male visto che, proprio per evitare il bagarinaggio dei bot, cose simili sono state fatte anche per i mercati occidentali.

Ma la stranezza risiede nel fatto che la corsia è riservata agli utenti più attivi di Bilibili (lo YouTube cinese), dove gli account di livello tre possono accedere ad una canale per acquistare una PS5 in tutta tranquillità.

Interesting promo from Sony China:

They had a batch of PS5s available for sale to Bilibili (kinda like YouTube) members with a Lvl 3+ account.

An equivalent would be like if PS5s were available to Twitch users with a certain number of channel points.

Perhaps to stop scalpers pic.twitter.com/SG78y9aYfq

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 15, 2022