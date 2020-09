Ubisoft Forward: il recap di tutti gli annunci

È nuovamente il momento di Ubisoft Forward, la serata interamente dedicata ai prossimi e attesissimi videogiochi targati Ubisoft. Il trailer di presentazione dell’appuntamento anticipava qualche novità per Watch Dogs Legion, per Rainbow Six: Siege, per Hyper Scape e per Immortals: Fenyx Rising (prima conosciuto come Gods & Monsters), ma dovrebbero esserci anche delle sorprese e non è da escludere una scorribanda di Eivor, con Assassin’s Creed Valhalla, ed altre chicche che non mancheranno di sorprendere gli spettatori (tra cui il probabile ritorno di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo).

Su SpazioGames seguiremo l’evento con notizie in tempo reale e con un comodo live recap, oltre che su Twitch. Tutto ciò che dovete fare sarà quindi aggiornare costantemente la pagina del browser per le novità che troverete poco più in basso, compresi i trailer appena rilasciati (non appena saranno resi disponibili).

Il preshow prenderà il via alle 20 circa, la live alle ore 21.

Ore 20.55: lo show vero e proprio comincerà alle ore 21.00

Ore 21:01: Si parte con un trailer di Immortals: Fenyx Rising, titolo prima conosciuto come Gods & Monsters. Come trapelato qualche giorno fa, il gioco sarà lanciato il prossimo 3 dicembre per PC e console.

Ore 21:04: Il mondo e la storia di Immortals: Fenyx Rising vengono presentati tramite un nuovo gameplay trailer.

Ore 21:08: Phil Harrison annuncia che Immortals: Fenyx Rising sarà disponibile al lancio su Stadia, accompagnato da una demo gratuita esclusiva.

Ore 21:10: Mostrato il primo trailer del remake di Prince Of Persia: Le sabbie del tempo, in uscita il 21 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. Coloro che prenoteranno il gioco riceveranno il set “Ritorno alle origini”, che comprende l’abito del principe originale, il set di armi originale ed il filtro classico.

Ore 21:15: Presentati due nuovi trailer di HyperSpace con le reazioni degli utenti e le novità in arrivo durante le prossime settimane, tra cui la Modalita Turbo.

Ore 21:18: Un trailer annuncia la competizione Rainbow Six World Cup.

Ore 21:22: Un trailer animato presenta la nuova Season di Rainbow Six: Siege, disponibile da stasera, nella quale sarà utilizzabile anche Sam Fisher, protagonista della serie Splinter Cell. Il gioco arriverà anche su Playstation 5 e Xbox Series X con supporto alla risoluzione 4K a 120 fps e sarà un upgrade gratuito per tutti i possessori delle edizioni PS4 e Xbox One.

Ore 21:26: Per celebrare il suo decimo anniversario. Scott Pilgrim torna su console con Scott Pilgrim Vs The World: Complete Edition, in uscita a fine anno.

Ore 21:30: Watch Dogs Legion è il protagonista del nuovo trailer nel quale viene mostrato il sistema di reclutamento e la presenza del rapper britannico Stormzy nel gioco. Annunciato anche il ritorno di Aiden Pearce, personaggio principale del primo capitolo della serie, che prenderà parte ad un capitolo speciale distribuito tramite un DLC proposto anche all’interno del Season Pass.

Ore 21:35: Annunciata la nuova IP Riders Republic con un trailer. Il titolo proporrà competizioni in ampi spazi aperti su bici, sci, snowboard, wingsuit e rocket wingsuit e sarà lanciato il prossimo 25 febbraio per PC, PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X e Stadia.

Ore 21:45: Termina il secondo appuntamento con Ubisoft Forward.

Ore 21:46: Presentata una lunga sessione di gameplay tratta da Immortals: Fenyx Rising.