Prime Gaming, i 7 giochi gratis di novembre sarebbero già stati svelati (e c’è un amato Fallout)

Nelle prossime ore dovremmo poter scoprire ufficialmente quali saranno i giochi gratis di Prime Gaming che Amazon offrirà a novembre, ma il “solito” leak potrebbe aver già svelato in anticipo la lista di titoli ufficiale, che riserverebbe in particolare una grande sorpresa.

Per chi non conoscesse questa promozione, ricordiamo infatti che grazie all’abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli e i vantaggi dell’iscrizione direttamente su Amazon) gli utenti possono accedere ogni mese a una selezione di ricchi omaggi, che il prossimo mese dovrebbe regalare un big imperdibile per i fan di una delle più amate serie di Bethesda.

Dopo che nel mese di ottobre è stato già reso disponibile Fallout 76 senza costi aggiuntivi, stando a quanto riferito dall’affidabile billbil-kun di Dealabs (via Stevivor) sembra infatti che uno dei capitoli più apprezzati di sempre della serie sarà reso disponibile in omaggio per il prossimo mese.

Stiamo naturalmente parlando di Fallout New Vegas, il capolavoro firmato Obsidian che dovrebbe essere proposto con tutti i suoi contenuti aggiuntivi, grazie alla Ultimate Edition.

Naturalmente non si tratterebbe dell’unico omaggio reso disponibile per il prossimo mese: di seguito vi riporteremo la lista dei 7 giochi gratis che sarebbero previsti da Amazon Prime Gaming per novembre.

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Ricordiamo che l’insider billbil-kun ha già anticipato correttamente il catalogo dello scorso mese, oltre ad aver costantemente svelato prima dei relativi annunci ufficiali anche le novità in arrivo su PlayStation Plus e Xbox Game Pass in diverse occasioni.

Tuttavia, pur essendo ormai considerato una fonte molto attendibile, dobbiamo ricordare che non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Amazon, che presumibilmente potrebbe arrivare già nelle prossime ore: vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Chissà se la sua inclusione su Amazon Prime Gaming non possa riaccendere le speranze di chi vorrebbe vedere un nuovo capitolo firmato da Obsidian: sembra infatti che Microsoft abbia iniziato a prendere in considerazione l’idea di fare Fallout New Vegas 2.

Tuttavia, sono stati gli stessi sviluppatori a tirarsene fuori, evidenziando che attualmente hanno troppi lavori in corso per pensare a un nuovo Fallout. Considerando che non hanno però escluso la possibilità di tornare in futuro sulla serie, i fan potranno iniziare a sperare e, se il leak sarà confermato, godersi nuovamente l’esperienza completa di questo grande classico GDR.