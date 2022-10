Fallout New Vegas 2 si farà davvero? Obsidian fa chiarezza

Quando Microsoft annunciò la maxi acquisizione del gruppo Bethesda, furono in molti a ipotizzare la possibilità di realizzare Fallout New Vegas 2: con Obsidian e la casa di Fallout appartenenti allo stesso gruppo, potenzialmente non ci sarebbe stato nulla in grado di fermare una nuova potenziale collaborazione.

Del resto, New Vegas è ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati della serie (lo trovate nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) e da tempo i fan chiedono di lasciare che Obsidian possa tornare a dare il proprio contributo alla serie, se non con un sequel diretto almeno con un episodio direttamente ispirato.

A inizio anno sembrava essersi mosso qualcosa in tal senso: secondo il giornalista Jeff Grubb, Microsoft aveva infatti iniziato a suggerire la possibilità di lasciare che il team di sviluppo si occupasse di un nuovo capitolo.

Tuttavia, in occasione dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario della saga, che ha recentemente offerto la possibilità di provare gratis Fallout 76, pare che sia stata clamorosamente la stessa Obsidian a tirarsi fuori dai giochi, negando la possibilità di poter tornare a breve su questo franchise.

Come riportato da Dexerto, gli sviluppatori hanno infatti fatto i loro personalissimi auguri a Fallout, sottolineando che è proprio dalle sue origini che è nato il team di sviluppo, anticipando poi quella che sarebbe stata la domanda dei fan:

Happy 25th Anniversary to the original Fallout! A franchise whose roots helped form us and a world we truly love.

And before anyone asks, our plates are pretty full right now, so no. https://t.co/f8gHiWb6xv

— Obsidian (@Obsidian) October 10, 2022