Prime Gaming, ecco i giochi gratis di maggio 2022

Amazon ha rivelato la lineup del prossimo mese di maggio, relativa a giochi gratis ed extra gratuiti per i suoi abbonati a Prime Gaming.

Tutti gli iscritti al servizio Prime potranno presto scaricare senza costi aggiuntivi un bel po’ di titoli di peso, incluso un survival horror sci-fi davvero molto amato.

Se già aprile 2022 è stato un mese ricco, la lineup di maggio include infatti ben sei giochi gratuiti, tra cui Dead Space 2, The Curse of Monkey Island e Cat Quest.

I membri Prime saranno anche in grado di richiedere nuovi contenuti in-game per giochi online molto noti come Destiny 2, Lost Ark e Grand Theft Auto Online.

Come riportato anche da GameSpot, a partire dal 1 maggio prossimo, gli abbonati ad Amazon Prime possono infatti mettere mano ai seguenti giochi gratuiti: Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + ‘Xpress Deliveries, Cat Quest e Shattered – Tale of the Forgotten King.

A spiccare è ovviamente Dead Space 2, dato che se non avete ancora giocato questo sequel della saga di survival horror sci-fi di EA (ambientato tre anni dopo gli eventi del gioco originale) vale ancora la pena recuperarlo oggi.

Da non sottovalutare neppure The Curse of Monkey Island, terzo capitolo dell’iconica serie di avventure punta e clicca. Con un nuovo capitolo della serie in sviluppo, è un ottimo momento per recuperare un classico del passato.

Raccomandiamo anche di provare Cat Quest, un action-RPG leggero e spensierato dotato di uno stile artistico adorabile e un mondo affascinante tutto da esplorare.

Lineup Prime Gaming per maggio 2022

Dead Space 2

The Curse of Monkey Island

Out of Line

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries

Cat Quest

Shattered – Tale of the Forgotten King

Parlando ancora di giochi gratis, ricordiamo che FIFA 22 è giocabile da ora gratuitamente via Xbox Game Pass, grazie a EA Play.

Ma non solo: Steam ha da poco svelato le nuove follie di metà settimana: c’è un amatissimo soulslike davvero molto noto.