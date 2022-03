Prime Gaming, ecco i giochi gratis di aprile (c’è un big)

Il mese di marzo sta per arrivare alla fine, ed ecco quindi che iniziano a farsi strada i titoli dei nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming di aprile 2022.

Stando a quanto trapelato, tutti gli iscritti al servizio Prime potranno presto scaricare senza costi aggiuntivi ben 5 nuovi omaggi, incluso un big Bethesda.

A marzo le proposte sono state davvero interessanti, tanto che anche il prossimo mese in molti vorranno approfittare di questa promozione per divertirsi con tanti nuovi titoli, che resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati.

Come riportato su ResetEra, il leaker hotukdeals ha reso noto i titoli dei giochi che saranno disponibili per gli abbonati nel mese di aprile ormai alle porte.

Tra i giochi in arrivo, spicca certamente la presenza di The Elder Scrolls IV Oblivion Game of the Year Edition, il grande RPG fantasy di Bethesda divenuto un grande classico.

Non male anche Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, frenetico sparatutto in terza persona sviluppato da PopCap Games e pubblicato da Electronic Arts.

Poco sotto, la lista completa (ancora da confermare ufficialmente):

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Nanotale – Typing Chronicles

House of 1000 Doors: Family Secrets

Per fare vostri questi giochi gratis non appena saranno resi disponiili dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

A quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi per tutto il tempo che desiderate.

Restando in tema, PlayStation Store ha da poco svelato una nuova promozione disponibile per tutti gli utenti della console di casa Sony, ossia gli Sconti di Primavera.

Ma non solo: Xbox ha confermato i nuovi giochi gratis disponibili ad aprile con Games With Gold: ecco la lista dei titoli da scaricare gratis.