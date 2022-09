Prime Gaming, confermati ufficialmente i nuovi giochi gratis di ottobre

Amazon ha ufficialmente confermato l’elenco di nuovi giochi gratis proposti per il mese di ottobre su Prime Gaming, l’iniziativa riservata agli utenti iscritti al suo omonimo servizio in abbonamento.

Tutti gli iscritti all’abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti riscattare ogni mese tanti nuovi titoli su PC, ma la selezione di ottobre si è rivelata particolarmente interessante.

La lista era già trapelata nelle scorse ore tramite il “solito” leak dell’autore di numerose indiscrezioni anche per altri servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass e, ancora una volta, è stata confermata dall’annuncio ufficiale.

Il blog di Prime Gaming ha infatti confermato che il prossimo mese sarà possibile riscattare ben 7 giochi gratis, confermando anche la presenza di grandi produzioni imperdibili per ogni appassionato.

Di seguito vi proporremo dunque la lista completa dei giochi gratis offerti su PC per il prossimo mese grazie all’abbonamento di Amazon, confermati ufficialmente pochi istanti fa:

Fallout 76

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

Total War: Warhammer II

Glass Masquerade

Loom

Hero’s Hour

Horace

I titoli più interessanti della raccolta sono indubbiamente Fallout 76, La Terra di Mezzo L’ombra della Guerra e Total War Warhammer II, ma la selezione è in grado di offrire tante ore di divertimento a tutti i giocatori.

Non saranno inoltre le uniche novità disponibili gratuitamente su Prime Gaming: sarà infatti possibile accedere anche a numerosi vantaggi, come un pacchetto esclusivo di Fall Guys che include nuovi costumi e 1800 Kudos, o addirittura una emote esclusiva per League of Legends.

Naturalmente vi avviseremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena i nuovi omaggi di ottobre saranno ufficialmente disponibili per il download: nel frattempo, vi raccomandiamo di non perdervi la raccolta di giochi gratis di settembre, che include anche il predecessore de L’Ombra della Guerra.

Inoltre, se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi ricordiamo che da poche ore sono stati rilasciati ufficialmente i nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store.