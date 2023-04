Prime Gaming, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis settimanali

Anche oggi si è ufficialmente rinnovato il catalogo di giochi gratis offerti da Amazon Prime Gaming, con numerosi titoli pronti per essere scaricati: da questo momento potete infatti riscattare ben 4 nuovi titoli su PC.

Ricordiamo che la promozione è solo uno dei tanti vantaggi riservati a tutti gli utenti iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma che per i giocatori consentirà di avere accesso non solo a diversi bonus sui giochi più popolari, ma anche a veri e propri omaggi scaricabili.

Dopo aver già rilasciato i primi 3 omaggi del mese la scorsa settimana, è dunque arrivato il momento di scoprire quattro nuove sorprese del servizio in abbonamento, scaricabili sia tramite l’apposita Amazon Games App che sfruttando un account sullo store GOG.

Il catalogo di Prime Gaming si è aggiornato con l’aggiunta di The Beast Inside, Icewind Dale Enhanced Edition, Ghost Pilots e Crossed Swords, disponibili già da ora per il download sui vostri dispositivi.

Se per Ghost Pilots e Crossed Swords avrete tempo addirittura fino alla fine dell’anno per poterli riscattare — proprio come previsto per tutti gli altri classici prodotti da SNK — per Icewind Dale Enhanced Edition e The Beast Inside avrete invece 33 giorni per aggiungerli alla vostra raccolta.

La maggior parte dei titoli proposti potrà essere scaricata utilizzando l’apposita Amazon Games App, mentre The Beast Inside è l’unico titolo che richiederà un’iscrizione gratuita a GOG, naturalmente senza alcun acquisto aggiuntivo.

Per fare vostri tutti i nuovi giochi gratis non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo ed effettuare il login con un account iscritto ad Amazon Prime, fare clic sulla sezione “Gioco settimanale” e poi su “Riscatta gioco” per tutti i titoli a cui siete interessati.

La procedura sarà automatica e durerà pochi secondi: soltanto per il già citato The Beast Inside sarà necessario eseguire uno step aggiuntivo, dato che vi sarà fornito un codice da riscattare sull’apposita pagina di GOG.

Nelle prossime settimane arriveranno altri 8 giochi gratis da riscattare durante il mese di aprile: se volete scoprire che cosa vi attende, vi rimandiamo all’annuncio ufficiale di Prime Gaming.

Restando in tema di giochi gratis offerti su PC, non dimenticatevi di riscattare anche i nuovi omaggi di Epic Games Store: sono infatti disponibili altri due regali da riscattare.