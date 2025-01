Prime Gaming, ecco i giochi gratis di gennaio

Amazon ha annunciato l'arrivo di ben 16 nuovi titoli su Prime Gaming previsti a gennaio.

Le offerte di questo mese verranno rilasciate in diversi aggiornamenti programmati.

Dopotutto, già pochi giorni fa, Prime Gaming ha reso disponibili i primi 2 giochi gratis da riscattare per il 2025.

Si parte subito con l’acclamato sparatutto subacqueo BioShock 2 Remastered, l'action-RPG a scorrimento orizzontale Eastern Exorcist, il rompicapo surreale The Bridge, il 2D hack-and-slash Spirit Mancer e il gioco arcade aeronautico SkyDrift Infinity.

Poi, nel corso di gennaio, gli abbonati a Prime Gaming potranno aspettarsi titoli come il celebre RPG fantasy con costruzione di mazzi SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, lo stealth FPS retro Blood West, Zombie Army 4: Dead War, Super Meat Boy Forever e Deus Ex: Game of the Year Edition.

L'elenco completo dei titoli in arrivo è riportato qui sotto (via Eurogamer):

Disponibili ora:

Eastern Exorcist [Epic Games Store]

The Bridge [Epic Games Store]

BioShock 2 Remastered [Codice GOG]

Spirit Mancer [Amazon Games App]

SkyDrift Infinity [Epic Games Store]

Dal 16 gennaio:

GRIP [Codice GOG]

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech [Codice GOG]

Are You Smarter Than A 5th Grader [Epic Games Store]

Dal 23 gennaio:

Deus Ex: Game of the Year Edition [Codice GOG]

To The Rescue! [Epic Games Store]

Star Stuff [Epic Games Store]

Spitlings [Amazon Games App]

Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store]

Dal 30 gennaio:

Ender Lilies: Quietus of the Knights [Epic Games Store]

Blood West [Codice GOG]

Super Meat Boy Forever [Epic Games Store]

Inoltre, gli abbonati a Prime Gaming in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Paesi Bassi e Polonia avranno accesso a una selezione rotante di giochi tramite il servizio di cloud gaming di Amazon, Luna.

Questo mese includono: Guacamelee! 2 Complete, Metro Exodus, Super Meat Boy, Airhead e The Magical Mixture Mill.

Questo si aggiunge ai titoli regolari del servizio come Fallout 3: GotY Edition, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fortnite e Trackmania.

