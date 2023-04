Prime Gaming, disponibili da ora i primi 3 nuovi giochi gratis di aprile

Amazon ha appena messo a disposizione per tutti i suoi utenti abbonati i primi 3 giochi gratis offerti per il mese di aprile su Prime Gaming, come parte della sua offerta dedicata ai giocatori PC.

Prime Gaming è infatti una delle numerose iniziative riservate agli utenti iscritti all’omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), che consente ogni settimana di accedere a nuovi titoli imperdibili offerti in omaggio, senza alcun obbligo di acquisto.

Come anticipato dallo stesso colosso e-commerce nel suo ultimo annuncio ufficiale, questa settimana gli utenti hanno addirittura 3 giochi gratis da riscattare: insieme a uno dei consueti omaggi mensili sono stati infatti introdotti due grandi classici SNK, che potrete aggiungere alla vostra raccolta fino alla fine dell’anno.

I nuovi titoli che potete riscattare da adesso su Prime Gaming sono dunque Wolfenstein The New Order, Art of Fighting 3 The Path of the Warrior e Ninja Commando, disponibili naturalmente solo se siete iscritti al servizio di Amazon.

Wolfenstein: The New Order è uno dei nuovi giochi gratis che potete riscattare su Prime Gaming.

Art of Fighting 3 e Ninja Commando saranno scaricabili direttamente sull’apposita Amazon Games App, come già accade per la maggior parte dei titoli offerti sul servizio in abbonamento, mentre per quanto riguarda Wolfenstein The New Order sarà necessario avere a disposizione un account sullo store GOG.com.

Ovviamente, non è necessario fare alcun acquisto aggiuntivo, ma solo iscriversi eventualmente sullo store: per poter riscattare i vostri omaggi non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione “Gioco settimanale” e sui relativi pulsanti “Riscatta gioco” o “Riscatta”.

Dato che per Wolfenstein The New Order sarà necessario il riscatto su GOG, Prime Gaming vi fornirà un semplice codice che dovrete utilizzare sullo store per scaricare il vostro nuovo omaggio, che resterà comunque vostro per sempre.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che sono ancora disponibili gli ultimi giochi gratis offerti a marzo, incluso l’omaggio segnalato la scorsa settimana: vi consigliamo dunque di approfittarne e di riscattarli tutti prima che sia troppo tardi.

E se avete ancora voglia di nuovi regali su PC, vi ricordiamo che sono disponibili anche gli ultimi omaggi settimanali di Epic Games Store: tra questi c’è anche un amato open world con gli zombie.