4 dicembre 2025 segna un nuovo, corposo aggiornamento per Amazon Luna, con una lineup di contenuti che punta chiaramente a sfruttare l’enorme attenzione attorno alla serie Fallout, pronta a tornare su Prime Video con la seconda stagione il 17 dicembre. Questo mese, Luna intreccia cloud gaming, classici PC e nuove uscite in una selezione estremamente ricca per gli abbonati Prime, che possono accedere senza costi aggiuntivi a oltre 50 giochi in costante rotazione.

I membri Prime possono riscattare tutte le nuove proposte direttamente da luna.amazon.com. L’aggiornamento di dicembre è un mix di nostalgia, novità e saghe iconiche, con un focus marcato su uno dei brand più influenti della storia dei videogiochi.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione dello show televisivo, Luna porta nel servizio alcuni tra i titoli più rappresentativi della saga creata da Tim Cain e Leonard Boyarsky. È già disponibile Fallout 4: Game of the Year Edition, completo di tutti i DLC, mentre dal 23 dicembre arriveranno su PC i capostipiti della serie: Fallout e Fallout 2, entrambi riscattabili tramite codice GOG.

Questi giochi vanno ad aggiungersi a quelli già accessibili con Prime: Fallout 3: GOTY e Fallout: New Vegas – Ultimate Edition, garantendo una panoramica praticamente completa di tutta la serie prima del ritorno su schermo del Mojave.

La lineup cloud di dicembre

Tra i titoli immediatamente giocabili tramite cloud troviamo produzioni molto diverse tra loro. Spiccano il surreale e divertente Goat Simulator 3, il party game The Smurfs: Village Party e il roguelite cooperativo Ship of Fools, in arrivo nel corso del mese.

L’elenco dei giochi aggiuntivi inclusi nel cloud è particolarmente ampio e mette insieme blockbuster, indie acclamati e classici moderni. Tra i più rilevanti figurano:

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, capitolo conclusivo dell’arco narrativo di Lara Croft; Tiny Tina’s Wonderlands, la follia fantasy in stile Borderlands; Guacamelee! 2 Complete, platform d’azione metroidvania; LEGO Pirates of the Caribbean, avventura ironica dedicata ai celebri film; Mafia: Definitive Edition, remake dell’iconico crime drama ambientato negli anni ’30; Hollow Knight, uno dei metroidvania più amati della scena indie; Dredge, l’avventura di pesca dai toni oscuri; RIDE 4, simulazione motociclistica dal taglio realistico; HOT WHEELS UNLEASHED, racing arcade dedicato alle celebri miniature.

Per chi preferisce scaricare i giochi su computer, Prime mette a disposizione una serie altrettanto varia di titoli. Già disponibili troviamo LEGO 2K Drive, mentre il 18 dicembre sarà il turno dell’affascinante Bō: Path of the Teal Lotus, seguito poi dai già citati Fallout e Fallout 2.

Nel corso del mese si aggiungeranno anche collezioni storiche come Forgotten Realms: The Archives, indie come GYLT e Dreamscaper, oltre a produzioni più strutturate come Deus Ex: Mankind Divided.

Il nuovo Luna continua a espandere la propria identità, alternando classici, indie, AAA e produzioni familiari. Con una lineup così vasta e l’arrivo imminente della nuova stagione di Fallout, Amazon sembra voler consolidare un ecosistema sempre più unificato tra gaming e intrattenimento.