Amazon ha annunciato l’aggiornamento dei contenuti di novembre per Luna, il suo servizio di cloud gaming, segnando il primo grande update mensile dopo il rilancio ufficiale della piattaforma. I membri Prime possono così accedere a una libreria in continua espansione di oltre 50 titoli giocabili in streaming, oltre a una selezione mensile di giochi PC gratuiti scaricabili, che ruotano ogni mese e possono essere riscattati su luna.amazon.com.

Tra i titoli in cloud disponibili fin da oggi spiccano Rise of the Tomb Raider, con Lara Croft impegnata nella sua prima vera spedizione da cacciatrice di tombe, Two Point Hospital, che unisce gestione e ironia nel costruire ospedali stravaganti, Bus Simulator 21 Next Stop, per chi preferisce la guida rilassata (o caotica) tra due mappe differenti, e World War Z, lo sparatutto cooperativo che mette i giocatori di fronte a orde di centinaia di zombie.

La selezione di giochi PC scaricabili è altrettanto ricca: da New Tales from the Borderlands a Lovecraft’s Untold Stories, fino a classici come Another World: 20th Anniversary Edition e Dungeons & Dragons: Dark Sun Series. Tra le nuove aggiunte previste nel corso del mese spiccano anche Fallout 76, Fort Solis, PlateUp! e Dream Tactics, offrendo un mix di azione, strategia e narrativa adatto a ogni tipo di giocatore.

Il nuovo Luna segna una vera e propria rinascita del cloud gaming secondo Amazon. L’esperienza è ora più accessibile e immediata: basta un dispositivo compatibile — Fire TV, smartphone, tablet o PC — per entrare subito in gioco, senza console. La novità più interessante è GameNight, una raccolta di party game in cui gli smartphone dei giocatori diventano controller, con titoli esclusivi come Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg e reinterpretazioni di classici come Angry Birds Flock Party, Taboo e Cluedo.

Con Luna, Amazon punta a fondere socialità e semplicità: un servizio incluso nell’abbonamento Prime che unisce gioco, risparmio e intrattenimento in un’unica piattaforma. Attualmente disponibile in oltre dieci Paesi europei — tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna — Luna consolida così la sua presenza internazionale e si propone come una delle alternative più complete e trasversali nel panorama del cloud gaming moderno.