Prime Gaming, ecco i 15 nuovi giochi gratis di aprile 2023

Prime Gaming ha annunciato l’aggiornamento dei contenuti gratis di aprile, che oltre ai giochi gratis include titoli gratuiti e contenuti di gioco per League of Legends, Valorant, Madden NFL 23, Dead by Daylight e altri ancora.

Ricordiamo che Prime Gaming è solo uno dei tanti benefit del servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), che permette a tutti gli utenti di accedere a nuovi titoli da riscattare e scaricare ogni mese, oltre ad altri bonus per i propri videogiochi preferiti.

Il programma Games with Prime di aprile (via Gamespot) comprende infatti quindici titoli, tra cui Wolfenstein: The New Order, Icewind Dale: Enhanced Edition Metal Slug 4 e Magician Lord.

Attualmente sono ancora disponibili i giochi gratis del mese di marzo, sebbene il servizio in abbonamento avrebbe già iniziato a preparare la nuova line-up.

Ricordiamo che a partire dal mese di aprile, l’iniziativa riservata agli abbonati ha infatti deciso di modificare la propria strategia.

Difatti, non saranno più proposti tutti i titoli gratuiti previsti in contemporanea, bensì distribuiti gradualmente lungo tutto il mese.

Ecco, in ogni caso, l’elenco dei giochi gratuiti Prime Gaming di aprile 2023:

6 aprile Wolfenstein: The New Order Ninja Commando Art of Fighting 3

13 aprile The Beast Inside Icewind Dale: Enhanced Edition Crossed Swords Ghost Pilots

20 aprile Beholder 2 Terraformers Metal Slug 4 Ninja Masters

27 aprile Looking for Aliens Grime Sengoku Magician Lord



Durante il prossimo mese, inoltre, sarà possibile richiedere alcune offerte per i titoli Riot, tra cui League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra e Valorant, oltre a bonus speciali anche per Genshin Impact.

Restando in tema, non vi dimenticate di aggiornarvi anche con i primi giochi gratis della primavera di Prime Gaming.

A cui fa eco Xbox, che ha svelato i Games With Gold di aprile 2023 nella solita iniziativa mensile.