Prime Gaming, disponibile da ora il gioco gratis di ottobre più atteso

È stato necessario attendere qualche giorno in più rispetto al previsto, ma Prime Gaming ha svelato l’ultima sorpresa gratuita riservata ai fan per il mese di ottobre, che era anche la più attesa.

Tutti gli utenti iscritti all’abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli e vantaggi su Amazon) possono infatti accedere a una selezione mensile di giochi gratis esclusivi, con la line-up del mese che si è rivelata particolarmente attraente.

Tra i tanti titoli già riscattabili c’erano infatti, ad esempio, anche Fallout 76 e Total War Warhammer II, ma era stato promesso anche l’arrivo del sequel di L’Ombra di Mordor, precedentemente proposto nella line-up di settembre.

Dopo esattamente 48 ore dall’arrivo dei primi titoli gratis, Amazon ha ufficialmente aggiunto al catalogo di Prime Gaming anche La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, riscattabile senza alcun costo aggiuntivo creando semplicemente un account GOG — o utilizzandone naturalmente uno già a vostra disposizione.

L'Ombra della Guerra è finalmente disponibile gratis su Prime Gaming.

Il nuovo titolo offerto da Amazon, ispirato ancora una volta all’universo de Il Signore degli Anelli, vi permetterà di continuare la storia di Talion e Celebrimbor, che forgeranno un nuovo Anello del Potere per combattere contro l’esercito di Sauron.

L’Ombra della Guerra vi permetterà di sfruttare nuovamente il Sistema Nemesi già apprezzato nel precedente capitolo, ma ulteriormente rivisto e migliorato: potrete così guadagnare nuovi seguaci o ottenere rivali che non smetteranno mai di darvi la caccia.

Per poter riscattare il vostro nuovo gioco gratis, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Prime Gaming al seguente indirizzo, selezionare l’opzione relativa ai giochi e seguire le semplici istruzioni: in pochi istanti, La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra sarà aggiunto al vostro account su GOG e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete, senza dover spendere un centesimo in più.

Se siete interessati a riscattare altri giochi gratis su PC, vi ricordiamo che avete ancora pochissime ore a disposizione per scaricare i nuovi regali di Epic Games Store: a partire da oggi saranno infatti disponibili nuovi omaggi.