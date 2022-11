Prime Gaming, confermati i giochi gratis di dicembre 2022

Finalmente, è arrivato l’annuncio ufficiale di Amazon per gli imminenti giochi gratis di dicembre con Prime Gaming, un mese che si prospetta essere davvero interessante.

Prime Gaming è solo uno dei tanti benefit del servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), che permette a tutti gli utenti di accedere a nuovi titoli da riscattare e scaricare ogni mese, oltre ad altri bonus per i propri videogiochi preferiti.

Già a novembre i titoli gratuiti inclusi nel servizio si sono dimostrati sicuramente all’altezza, sebbene l’ultimo mese del 2022 promette di essere altrettanto interessante.

Dopo il leak dei giorni scorsi, Amazon ha ora confermato i giochi che verranno aggiunti a Prime Gaming durante il mese di dicembre ormai alle porte.

Come confermato anche da VGC, Amazon ha annunciato che i giochi gratuiti di dicembre 2022 per il catalogo Prime Gaming saranno Quake, Rose Riddle 2 Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child e Doors Paradox

Solitamente la lista dei giochi disponibili in omaggio arriva a includere 7 titoli riscattabili, sebbene in questo caso il totale arriva a ben 8 giochi.

Poco sotto, trovate i giochi elencati in ordine:

Brothers A Tale of Two Sons

Banners of Ruin

Doors Paradox

Quake

Spinch

The Amazing American Circus

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

Desert Child

I titoli Prime Gaming gratuiti di novembre, disponibili fino alla fine del mese, sono Fallout New Vegas: Ultimate Edition, WRC 9: FIA World Rally Championship, Indiana Jones and the Last Crusade, Last Day of June, Etherborn, Whispering Willows e Facility 47. Fateli vostri, quindi, prima che sia troppo tardi.

Amazon Prime Gaming offrirà anche contenuti di gioco gratuiti a dicembre per titoli come Apex Legends, Madden 23, Fall Guys e Valorant.

