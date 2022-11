Prime Gaming, i primi giochi gratis di dicembre sarebbero già stati svelati

Siamo ancora in attesa dell’annuncio ufficiale di Amazon per gli imminenti giochi gratis di dicembre con Prime Gaming, ma sembra che i primi titoli che saranno inclusi il prossimo mese siano già trapelati in rete con un nuovo leak.

Ricordiamo che Prime Gaming è solo uno dei tanti benefit del servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), che permette a tutti gli utenti di accedere a nuovi titoli da riscattare e scaricare ogni mese, oltre ad altri bonus per i propri videogiochi preferiti.

Attualmente sono ancora disponibili i 7 giochi gratis del mese di novembre, tra i quali c’è anche l’edizione completa di uno dei Fallout più amati di sempre, ma il servizio in abbonamento avrebbe già iniziato a preparare la nuova line-up.

Un nuovo leak di mydealz avrebbe infatti anticipato alcuni giochi gratis offerti il prossimo mese con il servizio in abbonamento di casa Amazon, trapelati grazie a quelle che sembrerebbero essere immagini promozionali svelate in anticipo:

via mydealz.

Se l’indiscrezione fosse ufficialmente confermata, sarebbero già stati svelati i primi 5 giochi gratis disponibili a dicembre con il servizio in abbonamento:

Brothers – A Tale of Two Sons

Quake

Spinch

Doors Paradox

Banners of Ruin

Solitamente la lista dei giochi disponibili in omaggio è più ampia e arriva ad includere 7 titoli riscattabili, dunque è probabile che il reveal ufficiale possa regalare ulteriori sorprese.

Per il momento, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che Amazon non ha ancora svelato ufficialmente la line-up di regali in arrivo a dicembre. Naturalmente, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riusciremo a saperne di più.

Se state cercando altri giochi gratis da poter riscattare su PC, vi ricordiamo che avete ancora pochissime ore a disposizione per riscattare un nuovo omaggio di GOG, perfetto per chi ama il vino.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare il nuovo gioco gratis settimanale di Epic Games Store: si tratta di un grande e ambizioso adattamento di Star Wars.