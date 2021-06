Prime Day 2021: le migliori offerte sulle scarpe

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime ed offerte sulle scarpe di tutte le marche.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Vista la stagione estiva in arrivo, probabilmente starete pensando di fare qualche bella gita fuori porta, magari in montagna. In questo caso vi servirà assolutamente una Salomon SPEEDCROSS 4 GTX W. La quarta versione di questa iconica scarpa da corsa ribalta da capo a piedi il normale concetto di perfezionamento. Leggera, altamente ammortizzata e dotata di un’aderenza impressionante sui percorsi più morbidi, la SPEEDCROSS 4 da donna consente un divertimento ancora più sfrenato.

Per chi ama la ginnastica, o semplicemente ha bisogno di un paio di scarpe molto comode, vi consigliamo invece le Geox U Nebula E. Le scarpe che “respirano” della storica azienda italiana sono una garanzia in quanto a vestibilità e comodità. Con la tecnologia Nebula, che rappresenta un’evoluzione del concetto di traspirazione grazie alla fodera con intercapedini, ai maxifori sulla suola e alla membrana traspirante, questa scarpa è perfetta per ogni occasione.

