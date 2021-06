Prime Day 2021: le migliori offerte sui giochi da tavolo

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime e le migliori offerte sui giochi da tavolo.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra le offerte sui giochi da tavolo più interessanti dei Prime Day 2021 vi consigliamo Small World of Warcraft. Si tratta di un gioco di strategia competitivo ambientato nell’universo di World of Warcraft, dove i giocatori dovranno competere per la conquista e il controllo di Azeroth, combinando al meglio le razze ed i poteri speciali così da creare la civilità più potente. Il regolamento è semplice ed immediato, adatto a tutti, ma con un’alta dose di approfondimento per i giocatori più esperti che cercano un gioco di strategia impegnativo.

Un altro prodotto molto interessante da tenere d’occhio è il gioco da tavolo di Fallout. I giocatori dovranno esplorare le terre devastate di Fallout interpretando uno tra quattro personaggi presi dalla lore della saga, con l’obiettivo di completare la propria quest per primi ed ottenere più punti degli altri. C’è una grande attenzione alla coerenza con il franchise, e l’elemento interessante è rappresentato dagli incontri casuali nelle wasteland, descritti come fossero il testo di un vero gioco di ruolo con tanto di scelte da prendere e missioni che possono andare a finire in modi molto diversi.

Prime Day 2021: le migliori offerte sui giochi da tavolo

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon