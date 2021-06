Prime Day 2021: le migliori offerte sui Chromebook

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime per quanto riguarda i migliori Chromebook.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

I Chromebook sono ottimi prodotti anche per quanto riguarda l’uso occasionale, quello casalingo che non richiede dispositivi ad altissime prestazioni e che siano quindi economici, come il SAMSUNG Chromebook 4. Questo Chromebook dal design leggero e durevole, pratico da trasportare e con un design elegante e minimale, è dotato di tasti ergonomici e di una durata della batteria che può arrivare anche a 24 ore in standby. Il display è di 11.6″ Full HD LED, ha 4GB di RAM e memoria interna da 64GB.

La vera bomba dei Prime Day 2021 in termini di Chromebook è sicuramente Asus Chromebook C425TA#B08CVC6RHV, uno dei migliori modelli della categoria. Un notebook in alluminio solido ma leggero, dotato di ottime prestazioni grazie al processore Intel Core M3-8100Y ed alla scheda grafica integrata Intel HD Graphics 615. Dotato di tutta la connettività necessaria, questo Chromebook ha dalla sua 12 ore di autonomia in uso, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna eMMC.

