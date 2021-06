Prime Day 2021: le migliori offerte su accessori da streaming

È finalmente il momento molto atteso del Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che il nostro team ha selezionato per voi, per evidenziare gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica che non dovreste proprio perdere. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate agli accessori da streaming, come schede di acquisizione, luci per la postazione da gaming e microfoni.

Come anticipato, l’accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all’esclusivo servizio Amazon Prime: per questo motivo vi raccomandiamo di abbonarvi prima che le offerte scadano. Oltretutto, se non siete mai stati abbonati ad Amazon Prime prima, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori accessori da streaming, per migliorare le dotazioni del vostro canale.

Ricordate una cosa fondamentale: non c’è livestream di qualità che tenga se non avete un microfono all’altezza per far sentire la vostra voce. Ecco, allora, perché dovreste approfittare dello sconto sull’ottimo Razer Seiren X Mercury: questo microfono pensato proprio gli streamer non ha nessuna latenza e incorpora anche uno shockmount per evitare di far sentire rumori inconsulti agli spettatori, in caso doveste urtarlo. A colpire è la presenza di una porta monitor da 3,5mm a cui collegare le cuffie – perfetta per sentire il vostro audio in presa diretta – mentre il pickup del suono a supercardioide concentra la cattura sulla parte frontale del microfono, limitando i rumori che provengono dalle sue spalle. Grazie allo sconto potete acquistare il microfono a solamente 64,99€, con uno sconto di addirittura il 41% sul prezzo di listino.

Un altro accessorio che non può assolutamente mancare nella vostra postazione è Elgato Cam Link 4K: se infatti non siete soddisfatti della vostra webcam, questo accessorio vi permette di utilizzare come webcam la vostra fotocamera/videocamera, consentendovi di avere una qualità dell’immagine assolutamente senza pari, con trasmissioni fino a 1080p se a 60 fps o fino al 4K se a 30 fps. Dotandovi di una scheda di acquisizione della vostra immagine come questa, i vostri stream appariranno professionali e impari: grazie allo sconto potete acquistare il prodotto a soli 102,99€, con un risparmio del 21% sul costo di listino.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021 sugli accessori da streaming.

Prime Day 2021: le migliori offerte su accessori da streaming

