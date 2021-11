Pragmata, il rinvio è ufficiale: la nuova IP next-gen di Capcom salta il 2022

L’annuncio era nell’aria da diverso tempo, ma alla fine è arrivata l’ufficialità: Pragmata, la nuova IP next-gen di Capcom, è stato costretto al rinvio e salterà il 2022.

Il publisher di Resident Evil sta infatti continuando a lavorare duramente su quest’ambizioso progetto sci-fi next-gen, ma pare che il tempo a disposizione non fosse sufficiente per garantire una nuova IP all’altezza delle aspettative.

Forti indizi sul rinvio erano arrivati già da gennaio di quest’anno grazie a una presentazione ufficiale di PlayStation, ma fino ad adesso la notizia non era stata confermata ufficialmente da Capcom.

In ogni caso, gli autori avevano già tranquillizzato i fan sul fatto che il progetto fosse in salute, sottolineando che stanno facendo progressi costanti.

La notizia del rinvio non ha sorpreso gli appassionati più di tanto, dato che già da diverso tempo Capcom non aveva pubblicato nuove informazioni su questa misteriosa IP fantascientifica.

La software house, tra le altre, di Resident Evil Village ha deciso di pubblicare dunque un update sui propri account social per spiegare ai fan le motivazioni del rinvio:

«Il nostro team sta lavorando duramente sul progetto, ma per assicurarci che questa sia un’avventura indimenticabile abbiamo deciso di spostare la finestra di lancio al 2023».

Gli autori hanno però deciso di fare una gradita sorpresa ai fan: per poter ingannare l’attesa, è stato mostrato un nuovo artwork ufficiale dell’avventura in uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC (via GamingBolt).

Al momento i fan hanno davvero poche informazioni su ciò che potranno aspettarsi da Pragmata, dunque la notizia del rinvio al 2023 non è da considerarsi inaspettata.

Capcom non si è voluta sbilanciare oltre ad aver indicato la finestra generica del 2023, dunque occorrerà pazientare ed attendere ancora per scoprire quando i fan potranno davvero scoprire di persona questa nuova affascinante IP.

Il titolo sta venendo utilizzato anche per addestrare gli sviluppatori di Capcom: l’occasione è servita anche per annunciare che su Resident Evil Village arriveranno DLC gratis per tutti.